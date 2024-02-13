Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

İsrail, Gazze'nin 7 Ekim öncesi 2.3 milyon olan nüfusunun büyük kısmının kaçtığı Refah'a saldırmaya başladı. Saldırıların aralıksız devam ettiği bölgedeki Filistinliler ise Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için 'güvenli bölge' ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor.

REFAH'TAN DA GÖÇ EDİYORLAR

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze'nin Refah kentinde bulunan Filistinliler ise Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine doğru göç etmek zorunda kaldı.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yola düşen Filistinlilerden bir kısmı araçları olmadığı için eşek arabalarıyla ya da yayan olarak göç etti.

İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR

Refah’a olası kara harekatına karşı İsrail’e müttefikleri dahil tepki mesajları geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu’ya bir kez daha planlanan Refah saldırısı konusunda uyarıda bulundu ve sivillerin korunması gerektiği mesajını tekrarladı.

Birlemiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, böylesi bir saldırının ‘korkutucu’ olacağını ve sivillerin ölmesinin olası olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan da Refah’a yapılacak bir operasyonun "ciddi sonuçlar" doğuracağı uyarısını yaptı.

100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.