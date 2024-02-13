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    • Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah&#039;taki Filistinliler Gazze&#039;ye göç ediyor
    İsrail, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, Gazze'nin 7 Ekim öncesi 2.3 milyon olan nüfusunun büyük kısmının kaçtığı Refah'a saldırmaya başladı. Saldırıların aralıksız devam ettiği bölgedeki Filistinliler ise Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine doğru göç etmek zorunda kaldı.

    Gazze'ye yönelik saldırılarında on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

    İsrail, saldırılar boyunca kuzeydekiler için 'güvenli bölge' ilan ettiği güney bölgesini havadan vururken şimdi de karadan işgal etmeyi ve nüfusu buradan çıkmaya zorlamayı planlıyor. 

    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    REFAH'TAN DA GÖÇ EDİYORLAR

    İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze'nin Refah kentinde bulunan Filistinliler ise Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine doğru göç etmek zorunda kaldı.

    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yola düşen Filistinlilerden bir kısmı araçları olmadığı için eşek arabalarıyla ya da yayan olarak göç etti.

    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    İSRAİL'E TEPKİ YAĞIYOR

    Refah’a olası kara harekatına karşı İsrail’e müttefikleri dahil tepki mesajları geliyor.  ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu’ya bir kez daha planlanan Refah saldırısı konusunda uyarıda bulundu ve sivillerin korunması gerektiği mesajını tekrarladı.

    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    Birlemiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, böylesi bir saldırının ‘korkutucu’ olacağını ve sivillerin ölmesinin olası olduğunu söyledi.

    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    Suudi Arabistan da Refah’a yapılacak bir operasyonun "ciddi sonuçlar" doğuracağı uyarısını yaptı.

    Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor

    100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistin
    Haberler > Dünya > Bir sürgünden diğer sürgüne... Refah'taki Filistinliler Gazze'ye göç ediyor
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