Bu da mı tesadüf? Esad Türkiye’ye göz kırptı, Macron harekete geçti

Suriye lideri Beşar Esad Türkiye ile diyalog kurmaya hazır olduklarını bildirdi. Aynı gün Paris Temyiz Mahkemesi, Esad hakkında 2013 yılında Guta’da gerçekleştirilen kimyasal saldırılar sebebiyle verilen uluslararası tutuklama emrini onadı.

Hainlerin, Suriye’de korsan devlet kurma hayaline bir darbe daha! Putin ve Esad da karşı...

Hainlerin, Suriye’de korsan devlet kurma hayaline bir darbe daha! Putin ve Esad da karşı...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, başkent Şam’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü. Esad görüşmede, Türkiye ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu söyleyen Esad “Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğiyle terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır” ifadesini kullandı. Özel Temsilci Lavrentiev ise Türkiye ile Suriye ilişkilerine yönelik tüm girişimleri desteklediklerini belirtti. Lavrentiev “Ara buluculukların başarısı için şartların her zamankinden daha uygun olduğunu görüyoruz. Rusya müzakereleri ilerletmek için çalışmaya hazırdır. Amaç, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeyi başarmaktır” diye konuştu.

FRANSA RAHATSIZ OLDU

Ankara ile Şam arasında son dönemde yapılan ılımlı açıklamalar Fransa’yı rahatsız etti. Fransa’da mahkeme, Esad için 2013’te Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde yapılan kimyasal saldırıda “suça ortaklık ettiği” gerekçesiyle çıkarılan tutuklama emrini onayladı. Paris’teki mahkeme, 1.400’ün üzerinde sivilin öldürüldüğü 2013 senesindeki kimyasal saldırılarla ilgili soruşturmasını 2021’de açmıştı.