Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre İliyana Yotova yarışı önde götürürken, seçime katılım oranı ilk tura kıyasla artış gösterdi.

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Geçtiğimiz pazar günü kurulan sandıkta, adaylar yeterli oy oranına ulaşamamıştı. İktidardaki merkez sol çizgideki İlerici Bulgaristan (PB) Partisinin desteklediği İliyana Yotova, oyların yaklaşık yüzde 35'ini almıştı. Rakibi, Batı yanlısı ekonomist Andrey Gyurov ise, yüzde 31,9 oy oranına ulaşmıştı.

İlk turda kazanının çıkmaması üzerine Bulgarisran vatandaşları bugün ikinci tur için sandık başına gitti.

Bulgaristan'da sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi! Yotova seçimi önde götürüyor

YATOVA ÖNDE GÖTÜRÜYOR

İkinci turu yapılan cumhurbaşkanı seçiminde sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de tamamlandı.

Farklı sandık çıkış anketleri Yotova'yı yüzde 50,7-52,5 ve Andrey Gyurov'u ise yüzde 43,4-44,6 aralığında gösterdi.

Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Stoyanka Balova, yerel saatle 16.00 itibarıyla seçimin ikinci turunda katılım oranının yüzde 19,33 olduğunu açıkladı. Balova, ilk tura göre bu turda yaklaşık 3,5 puanlık artış yaşandığını ifade etti.

KIRCAALİ SANDIĞA GİTMEDİ

En yüksek katılımın yüzde 29,21 ile yine Sofya'nın 23. seçim bölgesinde kaydedildiğini aktaran Balova, en düşük katılımın ise Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de yüzde 9,84 olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ülke genelinde 12 binin üzerinde seçim sandığında oy kullandı.

Bulgaristan'da sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi! Yotova seçimi önde götürüyor

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimlerinin ikinci turu için 2 aday çifti yarışıyor.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, seçim günü saat 14.30 itibarıyla seçim ihlallerine ilişkin 461 ihbar alındığı bildirildi.

Bulgaristan'da sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi! Yotova seçimi önde götürüyor

İhbarların 318’inin oy satın almayla, 39’unun yasa dışı seçim propagandasıyla, birinin seçmenlere iş yerinde baskı yapılmasıyla, 93’ünün ise seçim süreciyle ilgili diğer ihlallerle ilgili olduğu belirtildi.

Bulgaristan'da sandıklar kapandı, ilk sonuçlar geldi! Yotova seçimi önde götürüyor

GEÇİCİ OLARAK CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINDAYDI

Seçime Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Kiril Valchev ile birlikte katılan 62 yaşındaki Yotova, 2016 ve 2021 yıllarında cumhurbaşkanlığına seçilen mevcut Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile birlikte çalışmış ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Solcu siyasetçi, Radev’in genel seçimlerde aday olmak üzere cumhurbaşkanlığından istifa etmesinin ardından anayasa gereği ocak ayında geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamına getirilmişti.

Radev, nisan ayında düzenlenen erken genel seçimde büyük bir zafer kazanmış ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Yotova’ya destek vermişti.

RUSYA YANLISI

Radev’in siyasi pozisyonuna yakın bir isim olan ve Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisi'nin yanı sıra siyasi kariyerine başladığı Sosyalist Parti tarafından desteklenen Yotova, Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve Moskova ile diyaloğun sürdürülmesini savunurken, Ukrayna’ya finansal ve askeri yardımlara karşı çıkıyor.

GYUROV UKRAYNA DESTEKÇİSİ

Yotova’nın rakibi eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve bu yılın ilk aylarında geçici başbakan olarak görev yapan ekonomist Andrey Gyurov ise, Ukrayna’ya olan açık desteğiyle öne çıkan AB ve NATO yanlısı bir siyasetçi olarak, Batı yanlısı muhalefet tarafından desteklenmişti. Seçimin geçtiğimiz hafta yapılan ilk turunda 27 aday yarışmış ve Yotova yüzde 34,76 oranında oyla ilk sırada, Gyurov ise yüzde 31,95 oranında oyla ikinci sırada yer almıştı.

İLK KADIN CUMHURBAŞKANI

Seçimin resmi sonuçlarının Yotova’nın kazandığını teyit etmesi durumunda Yotova, Bulgaristan’ın seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Yeni seçilen cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısının resmi görev süresi beş yıl olacak.

Doğrudan halk tarafından seçilen Bulgaristan Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlı olmakla birlikte, cumhurbaşkanı aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olarak görev yapıyor ve yasaları veto ederek parlamentoya geri gönderme yetkisine sahip.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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