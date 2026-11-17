Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişkisi olduğu iddialarının ardından teknoloji devi Nvidia'daki görevinden ayrılan Jensen Huang, sessizliğini bozdu. Özel hayatındaki hatalarından dolayı pişmanlık duyduğunu dile getiren Huang, yönetim kurulunun onay vermesi ve şirketin menfaatine görülmesi halinde CEO'luk koltuğuna geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

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Nvidia'da yaşanan gelişmelerin ardından CEO'luk koltuğunu bırakan Jensen Huang, ilk kez konuştu. Özel hayatındaki ilişkiler ve Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla bağlantısı nedeniyle gündeme gelen Huang, yaşananlardan dolayı sorumluluğu üstlendi.

Hakkındaki iddiaların ardından bir süredir sessiz kalan Huang, kendisine destek verenlere teşekkür ederek açıklamasına başladı. 53 yıl önce ABD'ye geldiğini hatırlatan Huang, Amerikan vatandaşı olmayı hayatının en büyük kazanımlarından biri olarak gördüğünü belirtti. Nvidia'yı ise hayatını adadığı bir şirket olarak tanımladı.

Jensen Huang, "Şirketi bugünkü konumuna meslektaşlarımla birlikte taşımak benim için bir ayrıcalık ve onurdu. Nvidia gibi bir şirketin kurulması ancak Amerika'da mümkün olabilirdi. Ülkemizi de Nvidia'yı da seviyorum" ifadelerini kullandı.

Casusluk skandalı sonrası istifa eden Nvidia CEOsu ilk kez konuştu: Evet hatalıyım ama...

"GÖREVİME GERİ DÖNEBİLİRİM"

Nvidia'daki herkesten beklenen standartları karşılayamadığını ve özel hayatında ciddi hatalar yaptığını belirten Huang, Yönetim Kurulu için neden olduğu sorunlardan dolayı derin pişmanlık duyduğunu aktardı.

Huang, hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendiğini ve Yönetim Kurulunun yürüttüğü bağımsız soruşturmayla tam işbirliği yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Casusluk skandalı sonrası istifa eden Nvidia CEOsu ilk kez konuştu: Evet hatalıyım ama...

Görevinden ayrılmasının ardından Nvidia çalışanlarından, yatırımcılardan, iş ortaklarından ve müşterilerden CEO olarak geri dönmesi yönünde yoğun çağrılar geldiğini belirten Huang, şunları kaydetti:

"Şirket karmaşık teknoloji, piyasa, rekabet ve jeopolitik dinamiklerle mücadele ederken birçok kişi doğrudan benimle iletişime geçmeye devam ediyor. Nvidia, her nesilde bir kez ortaya çıkabilecek türden bir şirket. Yönetim Kurulu, geri dönmemin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, şirketin ve Amerika'nın çıkarları için en iyisi olacağına karar verirse bu çağrılara cevap vermekten ve CEO olarak görevime dönmekten onur duyarım. İyi dileklerini paylaşan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Desteğiniz karşısında derin bir minnettarlık duyuyorum"

NVIDIA'DA NE OLMUŞTU?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Casusluk skandalı sonrası istifa eden Nvidia CEOsu ilk kez konuştu: Evet hatalıyım ama...

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji yöneticisi, Huang’ın görevine dönmesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

"Jensen'la Dayanışma" etiketiyle aynı adlı internet sitesinde başlatılan imza kampanyasında, bugün itibarıyla 190 binden fazla imza toplandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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