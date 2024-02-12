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    • Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in zulmüne tepki: Bu Gazze halkını sürme planıdır

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan İsrail&#039;in zulmüne tepki: Bu Gazze halkını sürme planıdır
    İsrail, Gazze, Refah, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in 'güvenli bölge' Refah'a yönelik saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Bakanlık, "İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi. 

    İsrail, güvenli bölge diyerek binlerce sivili zorunlu göçe maruz bıraktığı Refah'a saldırı düzenledi. Sivil noktaları hedef belirleyen İsrail ordusu dün en az 100 kişiyi katletti. Dünyadan da tepkilerin geldiği saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaptı. 

    Yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz." denildi.

    Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    İsrail'in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz.

    Devam eden saldırılar, Gazze'deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir.

    BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.

    NE OLDU?

    İsrail’in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100’den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

    İsrail'in 4 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a çıktı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailGazzeRefah
    Haberler > Dünya > Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in zulmüne tepki: Bu Gazze halkını sürme planıdır
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