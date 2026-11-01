Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yürütülen ABD-İran barış temasları 3. gününe girdi. Görüşmelerde Tahran yönetimi, krizin çözümünü Washington'ın vereceği cevaplara bağladı.

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Körfez’de çatışmaları sonlandırmaya yönelik diplomatik maraton Doha’da hız kesmeden sürüyor. Katar heyeti ile İran yetkilileri arasında gerçekleşen üçüncü gün görüşmelerinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den kritik açıklamalar geldi.

Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve uluslararası su yolunun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılmasına yönelik yürütülen çalışmalara değindi.

Doha'da kritik bekleyiş... İran, ABD'nin cevabını bekliyor

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GÖZLER ABD'NİN CEVABINDA

Katar arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini belirten Arakçi, ABD'nin İran tarafından sunulan teklife cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

Arakçi, "İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Süreç, karşı tarafın sorularımıza vereceği cevaba bağlı. Söz konusu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere etmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Doha'da kritik bekleyiş... İran, ABD'nin cevabını bekliyor

"HEM SAVAŞA HEM DİPLOMASİYE HAZIRIZ"

İranlı bakan, "İran, eş zamanlı olarak hem savunmaya hem de diplomasiye hazır olmayı sürdürüyor. ABD'nin hangi yolu tercih edeceği ise kendi rasyonel tutumuna bağlı" dedi.

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İRAN 7 ŞARTINDAN VAZGEÇMİYOR

İran'ın daha önce ABD tarafına sunduğu 7 şart konusundaki tutumunu kararlı bir şekilde koruduğunun altını çizen Arakçi, Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek karşılığı beklediğini kaydetti.

Doha'da kritik bekleyiş... İran, ABD'nin cevabını bekliyor

İran'dan dün yapılan açıklamada, Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulanma süresinin 2 güne indirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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