Dünya basını Biden'ın Netanyahu çıkışını "ültimatom" olarak değerlendirdi
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in 1 Nisan'da uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'na düzenlediği saldırı sonrası dünyadan tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Pek çok AB ülkesi 7 yardım görevlisini katleden İsrail'den özür ve tazminat isterken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşme, dünya basınına "ültimatom" şeklinde yansıdı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren Netanyahu ile telefon görüşmesi, dünya basınına bomba gibi düştü.
Görüşmede Biden, World Central Kitchen'ın çalışanlarına yönelik Gazze'de gerçekleştirilen katliama ateş püskürdü.
Netanyahu'ya kızgın bir dille tepki gösteren Biden, “İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar ve genel insani durum kabul edilemez” dedi.
DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYİ "ÜLTİMATOM" OLARAK GÖRDÜ
Biden'ın Netanyahu'ya sert bir dille tepki gösterdiği görüşme, ABD basını tarafından "ültimatom" olarak değerlendirildi.
CNN görüşmeye yönelik analizinde, "Gazze savaşının başından beri Washington yönetiminin gösterdiği en ciddi stratejik değişiklik" ifadelerini kullandı.
"YA GAZZELİ SİVİLLERİ KORUYUN..."
Reuters haber ajansı, dün gerçekleşen Biden-Netanyahu görüşmesini "Biden'dan Netanyahu'ya ültimatom: Ya Gazzeli sivilleri koruyun" başlığı ile haberleştirdi.
Haberde, Biden'ın 4 Nisan'da gerçekleşen görüşmede Netanyahu'ya ültimatom verdiği belirtildi.
203 YARDIM GÖREVLİSİ KATLEDİLDİ
İsrail'in 181 günde Gazze'de katlettiği yardım görevlisi sayısı 203'e yükseldi.
6 ayda hayatını kaybeden yardım görevlilerinin sayısı, dünya genelinde son 30 yılın ortalamalarını geride bıraktı.
BATILI ÜLKELERİN TEPKİSİ SÜRÜYOR
Almanya'da saldırı sonrası İsrail'e silah ihracatının onaylanmasının durdurulması için Berlin İdare Mahkemesine acil başvuruda bulunuldu.
Polonya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybetmesine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını talep etti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarda insan haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
BM ATEŞKES TASARISINI KABUL ETTİ
BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında "Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumu ve hesap verebilirlik ile adaleti sağlama yükümlülüğü" başlıklı karar tasarısı oylandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi