Dünya basını Biden'ın Netanyahu çıkışını "ültimatom" olarak değerlendirdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 15:15 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail'in 1 Nisan'da uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı'na düzenlediği saldırı sonrası dünyadan tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor. Pek çok AB ülkesi 7 yardım görevlisini katleden İsrail'den özür ve tazminat isterken, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşme, dünya basınına "ültimatom" şeklinde yansıdı.