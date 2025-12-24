ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlusu Jeffrey Epstein'ın, “Pedofil Adası” olarak da bilinen Little Saint James Adası'ndaki sırlarla dolu "tapınağı"nın içinden çekilmiş yeni fotoğrafları ve çok sayıda dava dosyasını kamuoyuna açtı. Yayımlanan belgeler, kirli yataklar ve şifreli semboller içeren malikane fotoğraflarının yanı sıra, Epstein'ın özel jetinde reşit olmayan kız çocuklarıyla çekilmiş rahatsız edici görüntüleri de ortaya koydu.

Jeffrey Epstein'ın "Pedofil Adası" olarak bilinen Little Saint James Adası'ndaki malikanesinin içinden çekilmiş, şifreli semboller ve kullanılmış şiltelerin bulunduğu yeni fotoğraflar kamuoyuna sunuldu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın son yayımladığı belgeler, ilk olarak 2019'da drone görüntüleriyle ortaya çıkan, bu tuhaf yapının içinden çekilmiş fotoğrafları içeriyor. Mavi-beyaz çizgilerle kaplı, küp şeklindeki bu bina uzun zamandır komplo teorilerine ve spekülasyonlara konu olmuştu.

İçerideki fotoğraflar, tapınağın bakımsız bir durumda olduğunu gösteriyor; ortalıkta fazladan ahşap parçaları ve açıkta kalmış beton paneller görülüyor. Başka bir fotoğrafta ise sarı bir renge dönüşmüş streç filme sarılı, çürümeye bırakılmış gibi duran iki adet yatak göze çarpıyor.

Binanın tavanının, bulutlu bir gökyüzünün önünde burç sembolleri gibi çeşitli figürlerle elle boyandığı görüldü. Tavanın tamamının hayvanlar, takımyıldızları, mitolojik yaratıklar ve denizcilik imgelerinden oluşan karmaşık ve kafa karıştırıcı bir kolajın parçası olduğu belirtiliyor.

Odadaki diğer parçalar eksik görünse de, devasa, boş bir ahşap kitaplığın hala iyi durumda olduğu anlaşılıyor.

ADAYI 1998 YILINDA SATIN ALDI Fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil, ancak binanın altın rengindeki kubbesinin 2017'den önce bir kasırga tarafından söküldüğüne inanılıyor. Milyarder Epstein, 78 dönümlük adayı 1998'de satın aldıktan kısa bir süre sonra, adanın etrafını uzun palmiye ağaçlarıyla çevirerek ve iki ucuna devasa ABD bayrakları dikerek adayı dönüştürmeye başlamıştı.

MİDE BULANDIRICI FOTOĞRAFLAR Öte yandan, Little St James Adası'ndaki malikanesinde çerçevelenip sergilenen bazı mide bulandırıcı fotoğraflar, pedofilin küçük yaştaki çocuklara sarıldığını gösterdi.

Fotoğraflardan birinde, Epstein’ın Lolita Express uçuşu sırasında kucağında bir kız çocuğu tuttuğu görülüyordu. Başka bir karede ise, önünde bir kitap ve dergi açık duran başka bir yolcunun, muhtemelen bir çocuğun, yanında otururken görülüyordu.

Bununla birlikte, tarihi belirtilmeyen bu fotoğraflardaki kadınların, Epstein'ın cinsel insan kaçakçılığı şebekesinin kurbanları olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Epstein, bazıları 11 yaşında olan çok sayıda reşit olmayan kız çocuğunu istismar etmekle suçlanmıştı.

İNTİHAR ETMİŞTİ New York'taki federal savcılar 2019'da Epstein'a karşı insan kaçakçılığı suçlaması getirmiş, ancak Epstein tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar etmişti. Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, 2021'deki insan kaçakçılığı suçlarından hüküm giydiği için 20 yıllık federal hapis cezasını çekiyor.

