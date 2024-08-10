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Ebu Ubeyde'den Hamas lideri Yahya Sinvar'a bağlılık mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ebu Ubeyde&#039;den Hamas lideri Yahya Sinvar&#039;a bağlılık mesajı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, hareketin yeni lideri seçilen Yahya Sinvar'a bağlılığını duyurdu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Telegram hesabından yayımladığı açıklamada, "Kassam Tugayları, Komutan Yahya Sinvar'a biat ediyor ve kararlarını tam olarak yerine getirmeye hazır olduğunu teyit ediyor" ifadelerini kullandı. Ebu Ubeyde'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

HARETİN CANLILIĞINA KANIT!

"Kassam Tugayları, şehit komutanımız İsmail Haniye'nin yerine Hamas liderliğine Yahya Sinvar'ın seçilmesini, hareketin canlılığını ve gücünde olduğunun kanıtı olarak görüyor."

HENİYYE SUİKASTİNDEN SONRA SEÇİLDİ

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Yahya Sinvar'ın seçildiğini duyurmuştu.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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