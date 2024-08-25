Ebu Ubeyde'den Nasrallah'a tebrik: Savaş devam edecek

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını tebrik ederek, "Halkımıza ve insanımıza yönelik saldırılar devam ettiği sürece tüm cepheler düşmana karşı yanmaya ve tırmanmaya devam edecek" dedi.

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze on binlerce masum sivili katlederek Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi.

Eski Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükr suikastleri ile birlikte bölgede savaş kapıya dayandı.

Lübnan'daki Hizbullah güçleri bugün görülmemiş bir saldırı başlattı. Bunun üzerine İsrail 48 saat OHAL ilan etti. Kassam Tugayları saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

HİZBULLAH'I TEBRİK ETTİ

Hamas, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre Hamas, Tel Aviv'in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikasta misilleme olarak İsrail'in derinliklerinde stratejik ve hassas hedeflere nitelikli bir saldırıyla karşılık vermesinden dolayı Hizbullah'ı tebrik etti.

Hamas, bunun, İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu ve Tel Aviv'e "Filistin ile Lübnan halkına karşı işlediği suç ve terörün karşılıksız kalmayacağı" mesajı verdiğini belirtti.

"TÜM CEPHELER DÜŞMANA KARŞI YANACAK"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hizbullah lideri Nasrallah'ın İsrail'e saldırı mesajı ile ilgili şunları söyledi:

"Hizbullah'ın Fuad Şükr suikastına yönelik ilk yanıtını tebrik ediyoruz.

Halkımıza ve insanımıza yönelik saldırılar devam ettiği sürece tüm cepheler düşmana karşı yanmaya ve tırmanmaya devam edecek."

NE OLDU?

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattı.

Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürdü.