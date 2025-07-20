Ege'de düzensiz göçmen faciası! Tekne kayalıklara çarptı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Temmuz 2025 14:05 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 14:10 - Güncelleme:

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Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne, Eşek Adası açıklarında kayalıklara çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 27 göçmen ise kurtarılarak Sisam Adası'na götürüldü ve emniyet birimlerine teslim edildi. Hayatını kaybeden göçmen, olay sonrası helikopterle hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Eşek Adası yakınlarındaki kayalıklara çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Sahil Güvenlik Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Eşek Adası açıklarındaki kayalıklara çarptı. İlgili Haber İzmir açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı Kazanın ardından kayalıklarda baygın bulunan düzensiz göçmen, Hava Kuvvetlerine ait helikopterle Sisam Adası'na götürüldü. Sisam Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde kazazedenin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan kurtulan 27 düzensiz göçmen de Sisam Adası'na götürülerek emniyet birimlerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir