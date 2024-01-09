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    Ekvador'da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ekvador'un en büyük çetelerinden biri olan "Los Choneros"un lideri Jose Adolfo Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede kaos giderek büyüyor. Çete üyeleri, silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!

    Ekvador&#039;da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ekvador'un en büyük çetelerinden biri olan "Los Choneros"un lideri Jose Adolfo Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede kaos giderek büyüyor. Çete üyeleri, bir televizyonunun canlı yayının bomba ve silahlarla bastı. Aynı zamanda bir üniversitede öğrenciler rehin alınmaya başlandı. Ordu ise devreye girdi.

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    Son DakikaEkvador
    Haberler > Dünya > Ekvador'da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!
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