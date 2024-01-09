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Ekvador'da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Baki Sancak
Ekvador'un en büyük çetelerinden biri olan "Los Choneros"un lideri Jose Adolfo Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede kaos giderek büyüyor. Çete üyeleri, silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!
Ekvador'un en büyük çetelerinden biri olan "Los Choneros"un lideri Jose Adolfo Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede kaos giderek büyüyor. Çete üyeleri, bir televizyonunun canlı yayının bomba ve silahlarla bastı. Aynı zamanda bir üniversitede öğrenciler rehin alınmaya başlandı. Ordu ise devreye girdi.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...