Ekvador'da çete üyeleri silahlarla televizyon ve üniversiteyi bastı!

9 Ocak 2024 23:57 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 23:57

Ekvador'un en büyük çetelerinden biri olan "Los Choneros"un lideri Jose Adolfo Villamar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülkede kaos giderek büyüyor. Çete üyeleri, bir televizyonunun canlı yayının bomba ve silahlarla bastı. Aynı zamanda bir üniversitede öğrenciler rehin alınmaya başlandı. Ordu ise devreye girdi.

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