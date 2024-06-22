Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ermenistan, Azerbaycan ile yaptıkları ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine ikinci kez ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ikinci kez ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor.

ERMENİSTAN'DAN ATEŞKES İHLALİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 13.00'te Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesindeki mevzilere karşı yönde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ikinci kez ateş açıldı.

Bakanlık Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığını bildirdi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki Mollabayramlı yerleşkesinde bulunan mevzilere dün yerel saatle 12.25-15.35 arasında ateş açmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arda Güler Portekiz maçında neden 11'de yok? Montella maç öncesi açıkladıÇanakkale Boğazı'nda gemi arızası! Çift yönlü trafik yeniden açıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den Lübnan'da suikast! Üst düzey isim öldürüldü - Dünyaİsrail'den Lübnan'da suikastGürcistan'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu - DünyaGürcistan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladıFransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası - DünyaAvrupa'da ırkçılar camileri hedef aldıKüba, İsrail'e karşı soykırım davasına müdahil olma kararı aldı - DünyaBir ülke daha soykırım davasına müdahil oluyorİsrail askerleri, Gazze'de yaralı bir adamı kalkan olarak kullandı - DünyaGazze'de insanlıktan utandıran kare!Gazze'de katliama devam eden İsrail, 600 binden fazla çocuğu kasten aç bırakıyor - DünyaGazze'de 600 binden fazla çocuk kasten aç bırakılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...