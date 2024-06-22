Ermenistan ordusu Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Haziran 2024 18:17 - Güncelleme: 22 Haziran 2024 18:20 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ermenistan, Azerbaycan ile yaptıkları ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine ikinci kez ateş açtığını duyurdu.