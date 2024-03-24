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Ermenistan'da polis karakoluna baskın! Silahlı kişiler bombalarla saldırdı

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Dünya Haberleri

Ermenistan'da bulunan bir polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırganların el bombalarıyla polis karakoluna baskın düzenlediği öğrenildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından bu kez Ermenistan'da bir karakola silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.

ERMENİSTAN'IN BAŞKENTİNDE KARAKOLA BOMBALI SALDIRI

Ermenistan İçişleri Bakanlığı, üç silahlı kişi tarafından Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın Nor-Nork semtinde bir polis karakoluna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

SALDIRGANLARIN 2'Sİ YARALANDI BİRİ DİRENMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İlk bilgilere göre, saldırganlardan ikisi taşıdıkları el bombalarının infilak etmesi sonucu yaralandı. Üçüncü saldırgan ise hala bir el bombasıyla karakolun dışında bulunuyor.
Ermenistan'da polis karakoluna baskın! Silahlı kişiler bombalarla saldırdı - 1. Resim

Rusya'nın devlet TASS haber ajansı, Ermeni polis gücü başkanının olay yerinde adamla müzakereler yürüttüğünü söyledi.

TERÖR SALDIRISI MI?

Rus basınında yer alan haberlerde, saldırının günün erken saatlerinde yaklaşık 50 üyesi gözaltına alınan Muharip Kardeşler Örgütü tarafından yapıldığı iddia edilirken, örgüt daha sonra saldırıyı düzenlediğini reddetti.



Düzenleyen:  - Dünya
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