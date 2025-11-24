ABD’de iki kişi, Haiti açıklarındaki Gonav Adası’nı ele geçirmek için evsizlerden oluşan bir "darbe ordusu" kurmaya çalıştı.

ABD’nin Teksas eyaletinde iki kişinin, Haiti kıyılarındaki Gonav Adası’nı ele geçirmek için evsizlerden oluşan silahlı bir grup toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

ABD Savcılığı, ikilinin adadaki erkekleri öldürüp kadınları ve çocukları köleleştirmeyi planladığını açıkladı.

“EVSİZLERİ PARALI ASKER YAPACAKLARDI”

Savcılık dosyasına göre iki şüpheli, “yabancı bir ülkede cinayet, yaralama veya adam kaçırma” amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor.

Plan kapsamında bir yelkenli tekne, silah ve mühimmat satın almak, ardından Columbia bölgesinden evsiz kişileri toplu şekilde paralı asker olarak kullanmak hedefleniyordu.

Thomas’ın Ocak 2025’te ABD Hava Kuvvetleri’ne “darbe için askeri eğitim almak amacıyla” katıldığını, Weisenburg’un ise darbe hazırlıkları kapsamında yelkencilik okuluna yazıldığını belirlendi.

İkili ayrıca çocuk pornografisi üretme suçlamasıyla da karşı karşıya.

Şüphelilerin hedefindeki Gonav Adası’na bu grupla girerek darbe yapmayı planladıkları belirtildi.

Gonave Adası’nda yaklaşık 87 bin kişi yaşıyor.

SORUŞTURMAYI FBI YÜRÜTÜYOR

FBI, ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Bürosu ve Selayna Polis Departmanı’nın ortak yürüttüğü soruşturmada, iki Teksaslının planlarının ileri safhaya geldiği değerlendiriliyor.

MÜZEYYEN BIYIK

