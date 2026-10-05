Fransa'da yer yerinden oynadı! 800 kişi yaralandı

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ ELİNİ KAYBETTİ

Son olay Fransa'nın kuzeyindeki Lens kentinde bulunan Auguste-Behal Lisesi'nin birkaç yüz metre yakınında meydana geldi.

Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch ve Bethune Cumhuriyet Savcısı Etienne Thieffry, 15 yaşındaki lise öğrencisinin elinde patlayıcı mühimmatın infilak ettiğini açıkladı.

Savcı Thieffry, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz kesinleşmediğini belirterek, "Şu an için gencin elinde patlayan mühimmatı bilerek alıp almadığını veya mühimmatın onun üzerine gelip gelmediğini söyleyebilecek durumda değilim" dedi.