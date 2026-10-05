Fransa'da yer yerinden oynadı! 800 kişi yaralandı
Fransa'da eğitim koşullarına karşı başlayan lise protestoları ülke genelinde büyürken, gösterilerden peş peşe ağır yaralanma haberleri geldi.
Lens kentinde 15 yaşındaki bir öğrencinin elinde patlayıcı mühimmatın infilak etmesi sonucu eli koparken, Tours'da 16 yaşındaki bir öğrenci gözüne plastik mermi isabet etmesi sonucu sağ gözündeki görme yetisini kaybetti.
17 Eylül'de başlayan eylemlerde bugüne kadar yaklaşık 800 kişi yaralandı.
Gösteriler sırasında 24 okul ateşe verildi, 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Son verilere göre ülke genelinde 413 eğitim kurumunda eylem veya aksama yaşandı.
15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ ELİNİ KAYBETTİ
Son olay Fransa'nın kuzeyindeki Lens kentinde bulunan Auguste-Behal Lisesi'nin birkaç yüz metre yakınında meydana geldi.
Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch ve Bethune Cumhuriyet Savcısı Etienne Thieffry, 15 yaşındaki lise öğrencisinin elinde patlayıcı mühimmatın infilak ettiğini açıkladı.
Savcı Thieffry, olayın nasıl meydana geldiğinin henüz kesinleşmediğini belirterek, "Şu an için gencin elinde patlayan mühimmatı bilerek alıp almadığını veya mühimmatın onun üzerine gelip gelmediğini söyleyebilecek durumda değilim" dedi.
POLİSLE ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ
Olay öncesinde lise çevresinde yaklaşık 200 ila 250 kişilik bir grup ile güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı.
Yetkililere göre gruptan polise taş, havai fişek ve torpil atıldı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri okul çevresinde konuşlandırıldı.
Elini kaybeden öğrenci Lille'deki hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayın ardından öğrencinin eğitim gördüğü lise uzaktan eğitime geçti.
16 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Lens'teki olaydan önce Tours kentindeki gösterilerde de 16 yaşındaki bir lise öğrencisi ağır yaralandı.
Balzac Lisesi öğrencisi Mael'in 30 Eylül'deki eylemler sırasında gözüne plastik mermi isabet etti. Sağ gözündeki görme yetisini kaybeden genç, polis şiddeti gerekçesiyle şikayette bulundu.
Tours Savcılığı, yapılan adli tıp incelemelerinde Mael'in gözündeki hasarın LBD tipi savunma silahlarında kullanılan plastik merminin yol açtığı yaralanmalarla uyumlu olduğunu ileri sürdü.
YAKLAŞIK 800 KİŞİ YARALANDI
Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı gösteriler farklı kentlere yayıldı.
Eylemlerde şimdiye kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi olmak üzere yaklaşık 800 kişi yaralandı. Gösteriler sırasında 24 okul ateşe verildi. 5 binden fazla kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.