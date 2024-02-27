Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Şubat 2024 13:19 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 13:25 - Güncelleme:

İsrail, Filistin, Gazze, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun saldırıları ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hastaneler prematüre bebeklere tedavi hizmeti vermekte zorluk yaşıyor. Bir kuvözü üç prematüre bebek paylaşmak zorunda kalıyor.