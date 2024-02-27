Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail ordusunun saldırıları ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hastaneler prematüre bebeklere tedavi hizmeti vermekte zorluk yaşıyor. Bir kuvözü üç prematüre bebek paylaşmak zorunda kalıyor.
Saldırılar nedeniyle Gazze'deki bir çok hastanenin devre dışı kalması dolayısıyla hizmet vermeye devam edebilen sayılı hastanede aşırı yoğunluk yaşanıyor.
Refah'taki BAE Hilal Hastanesi'nde kapasite yetersizliği dolayısıyla aynı kuvöze birden fazla prematüre bebek konuluyor.
Gerekli besin ve sağlık hizmetlerini alamayan bebeklerin hayatından endişe ediliyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki hastanelere düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede sağlık hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşanıyor.