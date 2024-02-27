Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek

    Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze&#039;de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek
    İsrail, Filistin, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusunun saldırıları ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hastaneler prematüre bebeklere tedavi hizmeti vermekte zorluk yaşıyor. Bir kuvözü üç prematüre bebek paylaşmak zorunda kalıyor.

    Saldırılar nedeniyle Gazze'deki bir çok hastanenin devre dışı kalması dolayısıyla hizmet vermeye devam edebilen sayılı hastanede aşırı yoğunluk yaşanıyor.

    Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek - 1. Resim

    Refah'taki BAE Hilal Hastanesi'nde kapasite yetersizliği dolayısıyla aynı kuvöze birden fazla prematüre bebek konuluyor.

    Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek - 2. Resim

    Gerekli besin ve sağlık hizmetlerini alamayan bebeklerin hayatından endişe ediliyor.

    Gazze'de insanlık dramı! Ölümle hayat arasında, bir kuvözde üç prematüre bebek - 3. Resim

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki hastanelere düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede sağlık hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşanıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Salgında vaka sayısı iki kat arttı, Peru'da 'acil durum' ilan edildi - DünyaPeru'da salgın nedeniyle 'acil durum' ilan edildiÖlen kutup martıları incelendi, Antarktika'da ilk kez kuş gribine rastlandı - DünyaKuş gribi Antarktika'ya ulaştıÇatışma şiddetleniyor! Hizbullah, İsrail'in hava üssünü füzelerle vurdu - DünyaHizbullah, İsrail'in hava üssünü füzelerle vurduİlk cinayetini 13 yaşında işlemiş! Meksikalı seri katilin evinden 'insan kalbi' çıktı - DünyaDünyanın en tehlikeli kadını yakalandıİsrail'de Gazze saldırısının gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı - Dünyaİsrail'de halk bugün sandık başına gidiyorİnsanlık katliama ağlarken... Biden ateşkes haberini dondurma yerken verdi - DünyaAteşkes haberini dondurma yerken verdiABD askeri, İsrail'i protesto için kendini yaktı! Pentagon sadece "trajik" dedi - DünyaPentagon'dan "trajik" açıklaması
    Sonraki Haber Yükleniyor...