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Güneyden Hamas, kuzeyden Hizbullah... Lübnan'dan İsrail mevzilerine yoğun füze saldırısı sonrası İsrail'den misilleme geldi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul
Gazze'de gerçekleştirilen saldırı sonrası 21 askerini kaybeden İsrail ordusuna bir darbe de Hizbullah'tan geldi. Yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılarda İsrail sınırında bulunan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu bildirildi. İsrail ise misilleme saldırıda bulunarak 3 evi yerle bir etti.
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e ait askeri mevzilere saldırı düzenlediğini duyurdu.
LÜBNAN KARAKOLU, İSRAİL EVLERİ VURDU
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail’e ait sınır üzerinde yer alan Tel Kubra mevzisi ve Meron hava gözetleme üssünün vurulduğu kaydedildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde ise İsrail ordusunun Lübnan’ın Blida beldesinde yer alan 3 eve savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.
Saldırıda evlerin tamamen yıkıldığı aktarıldı.
Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı