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    Hizbullah İsrail'i sakat bırakıyor: 5 işgalci yaralandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail'in Hizbullah ile çatışmalarında 99. güne girerken çatışmalar hız kaybetmeden devam ediyor. Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirilen sızma operasyonunda 5 İsrailli asker yaralandı.

    Hizbullah İsrail&#039;i sakat bırakıyor: 5 işgalci yaralandı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden gerçekleşen sızma harekatında 5 askerinin yaralandığını açıkladı.

    İsrail ordusuna ait X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kefr Şuba bölgesinde devriye gezen İsrail güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, "Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 4 silahlı kişi ile çatışma çıktığı ve bu kişilerin öldürüldüğü" belirtilerek, çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

    İsrail ordusunun bölgeyi havan mermisi ve topçu atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

    Lübnan'ın güneyinde İsrail ile çatışan Hizbullah'tan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Hizbullah İsrail'i sakat bırakıyor: 5 işgalci yaralandı

    İSRAİL İLE HİZBULLAH ÇATIŞMASI

    İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

    İsrail, 1967'de Suriye toprağı Golan Tepeleri bölgesini işgal ettiği sırada, Lübnan'a ait olan Şeba Çiftlikleri, Kefr Şuba Tepeleri ve Gacar köyünün bir kısmını da işgal etmişti.

    İsrail söz konusu toprakları Suriye rejiminden aldığını iddia ederken, Lübnan ise bu bölgelerin kendisine ait olduğunu vurguluyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailHizbullah
    Haberler > Dünya > Hizbullah İsrail'i sakat bırakıyor: 5 işgalci yaralandı
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