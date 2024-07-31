Haniye'nin oğlundan duygusal mesaj: Babamın kanı Gazze çocuklarının kanından daha değerli değildir

İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye bir açıklama yaptı. Haniye, "Babamın kanı Gazze çocuklarının kanından daha değerli değildir. Bizim gözyaşımız Gazzeli şehitlerin annelerinin gözyaşından daha değerli değil." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, sabaha karşı Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. Bu haber dünyada büyük yankı uyandırırken Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye özel açıklamalarda bulundu.

"BU EN HAYIRLI AYRILIKTIR"

"Direniş, cihat ve mücadele yolunda yürüyenlerin sonu ya şehadettir ya da zaferdir." diyen oğul Haniye, açıklamasında şunları kaydetti: "Babamın kanı Gazze çocuklarının kanından daha değerli değildir. Bizim gözyaşımız Gazzeli şehitlerin annelerinin gözyaşından daha değerli değil. 100’ün üzerinde kendi yakınlarından şehit verdi Tufan savaşında. Biz inanıyoruz ki Allah milletimize zaferi bahşedecektir. Evet ayrılık zordur. Babam senin ayrılığına üzgünüz ancak bu en hayırlı ayrılıktır. İşgalci caniye bir mesajım olacak. Ne yaparsan yap, Filistinlilerin mücadelesini durduramazsın."