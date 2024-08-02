Heniyye nasıl öldürüldü? Suikastın gerçekleştiği binada kalanlar "roket" iddiasında bulundu

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da kaldığı konutta öldürülmesiyle ilgili soru işaretleri henüz giderilmedi. ABD'li NYT Heniyye'nin önceden yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bomba ile öldürüldüğünü öne sürerken, bina sakinleri ise Hamas liderinin konutu hedef alan bir roketle öldürüldüğünü söyledi.

Hamas liderinin Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülmesi bölgeyi derinden sarstı. Heniyye bugün Katar'ın başkenti Doha'da defnedilirken bölge ise diken üstünde.

UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hamas ve İran intikam yeminleri ederken Heniyye'nin ne şekilde öldürüldüğü ise muamma olarak kaldı. ABD'li New York Times'ta yer alan habere göre Mossad, aylar önce Devrim Muhafızları'nın misafirhanesine sızarak suikastın gerçekleştiği konuta uzaktan kumandalı bomba yerleştirdi. Haberde İran topraklarındaki bir Mossad ajanının Hamas liderinin odasındaki bombayı patlattığı iddia edilmişti.

ROKETLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Middle East Eye ise Heniyye'nin öldürüldüğü binada bulunan insanlarla konuştu. Binada yaşayan üç kişi, Hamas liderinin yerleştirilmiş bir bombayla değil, odasına atılan bir roketle öldürüldüğünü söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da Haniye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir roketle hedef alındığını duyurdu.