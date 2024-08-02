Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Heniyye nasıl öldürüldü? Suikastın gerçekleştiği binada kalanlar "roket" iddiasında bulundu

Heniyye nasıl öldürüldü? Suikastın gerçekleştiği binada kalanlar "roket" iddiasında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Heniyye nasıl öldürüldü? Suikastın gerçekleştiği binada kalanlar &quot;roket&quot; iddiasında bulundu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da kaldığı konutta öldürülmesiyle ilgili soru işaretleri henüz giderilmedi. ABD'li NYT Heniyye'nin önceden yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bomba ile öldürüldüğünü öne sürerken, bina sakinleri ise Hamas liderinin konutu hedef alan bir roketle öldürüldüğünü söyledi.

Hamas liderinin Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülmesi bölgeyi derinden sarstı. Heniyye bugün Katar'ın başkenti Doha'da defnedilirken bölge ise diken üstünde.

UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hamas ve İran intikam yeminleri ederken Heniyye'nin ne şekilde öldürüldüğü ise muamma olarak kaldı. ABD'li New York Times'ta yer alan habere göre Mossad, aylar önce Devrim Muhafızları'nın misafirhanesine sızarak suikastın gerçekleştiği konuta uzaktan kumandalı bomba yerleştirdi. Haberde İran topraklarındaki bir Mossad ajanının Hamas liderinin odasındaki bombayı patlattığı iddia edilmişti.

ROKETLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Middle East Eye ise Heniyye'nin öldürüldüğü binada bulunan insanlarla konuştu. Binada yaşayan üç kişi, Hamas liderinin yerleştirilmiş bir bombayla değil, odasına atılan bir roketle öldürüldüğünü söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da Haniye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir roketle hedef alındığını duyurdu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'nin Basra Körfezi'ndeki uçak gemisi Hürmüz Boğazı'na ulaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, İran'a karşı koalisyon istedi - Dünyaİsrail'den İran'a karşı olay çağrıABD resmen duyurdu: Olası İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderiyorlar - DünyaABD duyurdu, resmen ateşe körükle gidiyorlarİsrailli yerleşimci çeteler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi - DünyaFilistinlilerin evlerini ateşe verdilerFransa'dan İran'daki vatandaşlarına acil çağrı: Ülkeyi terk edin - DünyaFransa'dan İran'daki vatandaşlarına acil çağrıŞiddetli yağışlar köprüyü çökertti! Çok sayıda can kaybı var - DünyaŞiddetli yağışlar köprüyü çökertti! Çok sayıda can kaybı varİran'ın İsrail tehdidi ABD'yi harekete geçirdi: Savaş uçakları Orta Doğu için kalkacak - DünyaABD'de İran korkusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...