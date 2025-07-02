İngiliz sömürgeciliğinin karakutusu açıldı! Soykırım raporu korkunç

Avustralya'nın Victoria eyaletinde yürütülen Yoorrook Adalet Komisyonu'nun soruşturması, İngiliz sömürgecilerin Aborjinlere yönelik soykırım gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Rapora göre 1830'lardan itibaren başlayan sömürgeleşme sürecinde şiddet, hastalık ve dışlanma nedeniyle yerli nüfusun dörtte üçü yok oldu. Raporda, yaşananların "soykırım" olduğu açıkça vurgulanırken, tazminat, özür ve eğitim reformu gibi adımlar önerildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Aborjinlerin öncülük ettiği çığır açıcı bir soruşturma, İngiliz sömürgecilerin Avustralya'nın yerli halkı Aborjinlere karşı soykırım işlediğini ortaya koydu.

Eyaletteki Yoorrook Adalet Komisyonu, eyaletin 1830'ların başında sömürgeleştirilmesinden sonraki 20 yıl içinde şiddet ve hastalıkların yerel yerli nüfusunu dörtte üç oranında azalttığını tespit etti.

BBC'de yer verilen habere göre, komisyon 2021 yılında Avustralya'nın ilk resmi "gerçeği söyleme" soruşturması olarak kuruldu ve eyaletteki yerli halkın geçmişte ve hala maruz kaldığı "sistemsel adaletsizliklerin" incelenmesiyle görevlendirildi. Topluluk liderleri, bunun ülkenin tarihinin araştırılması, anlaşma yapılması ve "İlk Milletler" halkına daha fazla siyasi söz hakkı verilmesi gibi konuları içermesi gerektiğini söylüyor ve bunun Avustralya'nın Aborjinler ve Torres Boğazı Adalılarıyla bir uzlaşma sürecine girmesi yönündeki daha geniş ulusal çabanın bir parçası olduğunu belirtiyor.

Dört yıl boyunca süren Yoorrook Adalet Komisyonu, Aborjin ve Torres Boğazı Adalılarına hikayelerini ve deneyimlerini resmen paylaşma fırsatı verdi. Komisyonun hazırladığı bilgilendirme notunda, toprak ve su hakları, kültürel ihlaller, öldürme ve soykırım, sağlık, eğitim ve barınma gibi geniş bir yelpazedeki konular ele alındı.

"BU BİR SOYKIRIMDIR"

Raporda, 1834'ten itibaren "toplu katliamlar, hastalıklar, cinsel şiddet, dışlanma, dil katliamı, kültürel silme, çevresel bozulma, çocukların uzaklaştırılması" ve asimilasyonun Victoria'nın yerli toplumunun "neredeyse tamamen fiziksel olarak yok olmasına" neden olduğu belirtildi. Rapora göre eyaletteki nüfus 1851'de 60 binden 15 bine düştü. Rapor bu duruma ilişkin, "Bu bir soykırımdır." ifadesi kullanıldı.

İki aydan fazla süren kamuoyu duruşmaları ve 1.300'den fazla başvurudan derlenen raporda, tazminat da dahil olmak üzere bir dizi insan hakları ihlalinin kabul edilmesi için "düzeltim" çağrısında bulunuldu. Diğer öneriler arasında, yerli halkın daha fazla katkısını içerecek şekilde eğitim sisteminin önemli ölçüde elden geçirilmesi ve dünya savaşları sırasında görev yapan ve savaş alanlarından döndüklerinde madencilere toprak hediye etme planından hariç tutulan Aborjin askerler için hükümetin özür dilemesi yer alıyordu.

"SAĞLIK SİSTEMİNDE IRKÇILIK YAYGIN"

Öte yandan eyaletin sağlık sistemiyle ilgili raporda, ırkçılığın "yaygın" olduğu belirtiliyor ve sistemde daha fazla Aborjin personelin yer alması için yerli sağlık hizmetlerine ve politikalarına daha fazla fon ayrılması çağrısı yapılıyor. Victoria eyaletindeki İşçi Partisi hükümeti, rapora yanıt olarak bulguları "dikkatle değerlendireceklerini" söylerken, eyaletin Başbakanı Jacinta Allan, bulguların "sert gerçeklere ışık tuttuğunu" söyledi. Victoria Aborijin Sağlığı ve Refahı Üst Kurulu Başkanı Jill Gallagher ise soykırım bulgusunun "tartışmasız" olduğunu söyledi.

"BUGÜN HAYATTA OLAN HİÇ KİMSEYİ BU VAHŞETLERDEN DOLAYI SUÇLAMIYORUZ"

Gallagher, ABC'ye verdiği demeçte, "Bugün hayatta olan hiç kimseyi bu vahşetlerden dolayı suçlamıyoruz. Ancak bugün hayatta olan bizlerin bu gerçeği kabul etme sorumluluğu var ve bugün tüm Viktoryalılar bu gerçek bulguları kabul etmeli, tanımalı ve bunlarla uzlaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Avustralya'da başka eyalet ve bölgelerde daha önce benzer inceleme ve çalışmalar yapılmış olsa da komisyonun raporu ülkede bir ilk olma özelliğini taşıyor.