Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İngiltere, en sıcak haziran ayını yaşadı!

İngiltere, en sıcak haziran ayını yaşadı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere, en sıcak haziran ayını yaşadı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de en sıcak haziran ayı yaşanırken, Birleşik Krallık genelinde 1884'te başlayan ölçümlerden bu yana en sıcak ikinci haziran ayı olarak kaydedildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), haziran ayındaki sıcaklıklara ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, haziran boyunca iki ayrı sıcak hava dalgası ve yüksek sıcaklıklar etkili oldu. Günlük ortalama en yüksek sıcaklıklar, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Birleşik Krallık genelinde haziranda ölçülen 15,2 derecelik ortalama sıcaklık, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci haziran ayı sıcaklığı oldu.

EN SICAK HAZİRAN AYI YAŞANDI

İngiltere'de ise ortalama sıcaklık 16,9 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeyi gördü. Galler de 1884'ten bu yana ölçülen en sıcak üçüncü haziran ayını geçirdi.

Met Office İklim Bilimcisi Amy Doherty, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu tür aşırı sıcaklık olaylarının oluşma sıklığı ve şiddetinin, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmayla arttığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tammy Abraham ne zaman İstanbul'a gelecek? Uçak takip kodu araştırılıyorGurbetçi Şaban ne zaman, nerede çekildi? Usta oyuncu kadrosu ile yeniden ekranlarda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 yılın ardından ilk görüşme! Putin ve Macron arasında 'Ukrayna' restleşmesi - DünyaPutin ve Macron arasında 'Ukrayna' restleşmesiTrump, ateşkes için tarih verdi: "O da savaşı bitirmek istiyor!" - DünyaTrump, Gazze'de ateşkes için tarih verdiYunanistan'dan Türkiye'ye karşı denizaltı hamlesi! - DünyaYunanistan'dan Türkiye'ye karşı denizaltı hamlesi!Türkiye ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırılmasından memnun - DünyaTürkiye ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırılmasından memnunTüm yabancı lobiciler fişlenecek! İngiltere’de casus avı resmen başladı - DünyaAvrupa ülkesinde casus avı başlıyor!Rusya-Azerbaycan hattında nota üstüne nota: Kremlin ayağa kalktı, Azerbaycan sessiz kalmadı! - DünyaKremlin ayağa kalktı, Azerbaycan sessiz kalmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...