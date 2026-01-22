İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonu konusunda temkinli olduklarını belirterek bu konuda "Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz." ifadesini kullandı. Öte yandan Barış Kurulu girişimini ve Gazze planını öven Herzog, Gazze'nin geleceği, yeniden inşası ve bunun için aktarılacak bütçe gibi konuların ele alınacağı sürecin içerisinde olunduğunu belirtti.

Herzog, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonuna ilişkin soruya "Suriye konusunda çok temkinliyiz." şeklinde cevap verdi.

"DÜRZİLERİN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Suriye'de yaşananları yakından izlediklerini dile getiren Herzog, Süveyda olaylarını hatırlatarak ülkenin güneyindeki "müttefik Dürziler" için endişelendiklerini iddia ederek bugün de benzer bir durumun Suriye'nin kuzeyinde yaşandığını savundu.

Herzog, Suriye konusunda "Cumhurbaşkanı (Ahmed) Şara ve ekibiyle görüşen Amerikalı dostlarımızı dinliyoruz. Onların ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum." ifadesini kullandı.

"ASIL TEST HAMAS'IN GAZZE'Yİ TERK ETMESİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı için "Marshall Planı" benzetmesi yapan İsrail Cumhurbaşkanı, planın bir parçası olarak Barış Kurulu'nun çalışmalarına başlayacağını ve üzerinde anlaşmaya varılan teknokratik yönetimin (Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi) sivil yönetimi üstleneceğini belirterek asıl testin Hamas'ın Gazze'yi terk etmesi olacağını ileri sürdü. Herzog, Gazze'nin geleceği, yeniden inşası ve bunun için aktarılacak bütçe gibi konuların ele alınacağı sürecin içerisinde olunduğunu belirtti.

Gazze planının başarılı olması durumunda bağımsız Filistin Devleti'nin kurulup kurulamayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Herzog, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının bir ufuk çizdiğini, şimdi tartışılması gereken meselenin Filistin yönetiminin gerekli reformları yapması ve İsrail'in güvenliğinin sağlanması olduğunu savundu.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA BİR ANLAŞMA GÖRMEK HAYALİM"

İsrail Cumhurbaşkanı, Trump'ın ilk döneminde oluşturulan Abraham Anlaşmalarında ilerleme kaydetmek istediklerini ve daha fazla ülkenin katılmasını arzuladıklarını belirterek "Suudi Arabistan'la bir anlaşma görmek hayalim. Suudi Arabistan ve İsrail'in vizyonu, Yahudi ve Müslümanlar arasında yakınlaşma vizyonudur ve bu Orta Doğu'nun gelecek vizyonu olmalıdır." iddiasında bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Beyaz Saray'da Filistin Devleti'nin kurulması için bir rota oluşturulmasından bahsettiğini dile getiren Herzog, İsrail'in bu durumu kabul edip etmeyeceğine dair ise bunun diğer unsurlarla birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Herzog, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da başta yeni yerleşim kararları olmak üzere izlediği politikanın Filistin Devleti'nin kurulmasını engelleyip engellemediğine dair ülkesinin seçim yılına girdiğini, birçok konuda hararetli tartışmalar yaşanacağını, iki devletli çözüm konusunun da bunlardan biri olacağını söyledi.

"İRAN SAVAŞ İÇİN YENİDEN TOPARLANDI"

Herzog, İran'ın savaş için yeniden toparlandığını, Hizbullah'ın gücünü yeniden inşa etmeye başladığını, Husilerden ve Hamas'tan gelen tehlikenin devam ettiğini ileri sürdü. İsrail'in İran'daki protestolara desteğini yineleyen Herzog, İran halkının gıda, su ve temel ihtiyaç kıtlığı çektiğini öne sürerek "Rejimin oldukça kırılgan bir durumda olduğu benim için açık." ifadesini kullandı.

Herzog, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı gösteriler düzenleyenleri ise İran için gösteri yapmamakla suçladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affı konusuna dair ise Herzog, "Bunu açıkça belirttim. Bu tür talepler belirli bir prosedürden geçmelidir. Bunu ihlal edemem." diye konuştu.

