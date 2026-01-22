Trump'tan Şara'ya övgü dolu sözler! "Çoğu şeyi toparlayacak"
İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza töreninde açıklamalarda bulunan Trump, Suriye Devlet Başkanı Şara’ya övgüler yağdırdı. Şara’nın çok sıkı çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye Devlet Başkanının çoğu şeyi toparlayacağını kaydetti.
Dünya liderleri, Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında düzenlenen "Barış Kurulu" imza töreni için bugün İsviçre'nin Davos kentinde bir araya geldi.
İmza töreninde Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken Trump törende dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trump, Suriye Devlet Başkanı Şara’ya övgüler yağdırdı. Şara’nın çok sıkı çalıştığını vurgulayan Trump, şu ifadelerde bulundu:
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile de görüştüm. Büyük ilerleme kaydediyor. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve çok şeyi toparlayacağına da inanıyorum"
Geçtiğimiz günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ve terör örgütü DEAŞ’la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konularında mutabık kalmıştı.