ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu için düzenlenen imza töreninde konuşuyor. Trump, "Buradaki herkes harika iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Dünya bir yıl öncesine kadar daha güvenli, 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Gazze Savaşı'nı durduruyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump: Gazze Savaşını durduruyoruz

Onlarca yıl devam eden savaşları bitirdik. Hindistan-Pakistan gibi iki nükleer güç üzere başlamak üzere olan savaşı bitirdik. 9 ay içinde 8 savaşı bitirdik. Bunlar içinde Kamboçya-Tayland da vardı.

Orta Doğu'da 59 ülke sürecin içinde oldu. Hamas sözlerini tutmazsa, büyük ihtimalle tutacaklar ama ellerinde silahla doğdular. Silahlarını bırakmak zorundalar. Silahlarını bırakmazlarsa bu onların sonu olur.

uriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara ile de görüştüm. Büyük ilerleme kaydediyor. Gerçekten çok sıkı çalışıyor ve çok şeyi toparlayacağına da inanıyorum."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası