ABD’li yetkililere göre Trump yönetimi, Küba’da yıl sonuna kadar rejim değişikliğinin mümkün olabileceğini değerlendiriyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre, Maduro’nun Venezuela’dan kaçırılarak devrilmesi, Küba’nın ekonomik desteğini azaltarak ülke ekonomisini çöküşün eşiğine getirdi. Havana’nın her zamankinden daha savunmasız olduğunu vurgulayan yetkililerin, Küba’daki yönetimin sona erdirilmesi için Küba hükümeti içinde müttefikler aradığı kaydedildi.

ABD merkezli Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump yönetimi Küba’da yıl sonuna kadar bir rejim değişikliğinin mümkün olabileceğine işaret etti. Haberde, 3 Ocak’ta düzenlenen bir operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılarak görevden alınmasının, Küba’ya yönelik değerlendirmelerde önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü belirtildi.



ABD basını işaret etti! “Trump’ın hedefindeki o ülke yıl sonunu göremeyebilir”

Haberde ayrıca, Küba ekonomisinin Venezuela’ya büyük ölçüde bağımlı olması nedeniyle ciddi bir kırılganlık içinde bulunduğu ve çöküşün eşiğine geldiği belirtildi. ABD istihbarat değerlendirmelerine dayandırılan bilgilere göre, Venezuela’dan sağlanan desteğin kesilmesi Küba’nın enerji tedarikini ciddi biçimde tehdit ederken, ülkede yaşanan gıda kıtlığı ve ilaç eksikliği mevcut tabloyu daha da ağırlaştırıyor.



ABD basını işaret etti! “Trump’ın hedefindeki o ülke yıl sonunu göremeyebilir”

İstihbarat raporlarına göre ABD'li yetkililerin, Küba’daki yönetimin sona erdirilmesi için Küba hükümeti içinde müttefikler aradığı ve sürgün gruplarıyla bir araya geldiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ocak’ta sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Küba'nın, yıllardır Venezuela'dan gelen "büyük miktarda petrol ve parayla yaşadığını" öne sürmüştü. Küba'nın, aldıklarının karşılığında Venezuela'ya "güvenlik hizmeti" sunduğunu ancak artık bunun durdurulduğunu savunan Trump, "O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü." ifadesini kullanmıştı.

ABD basını işaret etti! “Trump’ın hedefindeki o ülke yıl sonunu göremeyebilir”

Trump, Venezuelalıların, "onları esir tuttuğunu" iddia ettiği Kübalıların korumasına artık ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

"Venezuela artık dünyanın açık ara en güçlü ordusu olan ABD'nin korumasına sahip. Onları koruyacağız. Artık Küba'ya hiç petrol ya da para gitmeyecek. Onlara (Küba'ya) çok geç olmadan anlaşma yapmalarını şiddetle öneriyorum."

Haberle İlgili Daha Fazlası