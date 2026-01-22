ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada Toyota CEO’su Akio Toyoda ile yaşadığı esprili diyaloğu anlattı. Trump'ın sözleri, salondaki katılımcıları kahkahaya boğdu.

Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Trump, burada yaptığı konuşmada, Japon otomotiv devi Toyota’nın CEO’su Akio Toyoda ile diyaloğunu esprili bir dille anlattı.

"BU KADAR AYRINTIYA GEREK YOKTU"

Japonya’da Toyoda ile tanıştığını söyleyen Trump, kendisine “Adınız Toyota mı?" ve "Araba şirketinin sahibi misiniz?" diye sorduğunu aktardı. Toyoda’nın bu soruya, “Evet, yüzde 92’si benim." cevabını verdiğini söyleyen ABD Başkanı, bunun üzerine "Bu kadar ayrıntı vermenize gerek yoktu" dediğini ifade etti. Daha sonra Toyoda’nın servetine değinen Trump, “Sen zenginsin dedim. O da, 'Evet evet, çok zenginim.' şeklinde cevap verdi.” sözleriyle salonu kahkahaya boğdu.

"YATIRIM YAPMAK İÇİN EN İYİ YER: ABD"

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin "çok iyi gittiğini" ve kimsenin bu kadar kısa sürede mümkün olabileceğini düşünmediği bir performans sergilediğini belirtti. ABD'ye yönelik yatırımların yoğunlaştığına dikkati çeken Trump, Apple ve Toyota gibi şirketlerin yatırımlarından bahsetti.

Trump, ayrıca ABD'yi "korumak" için uygulamaya koydukları tarifelerden elde ettikleri gelirin daha da artacağını vurguladı. Hayata geçirdikleri politikalardan örnekler veren Trump, ABD'nin "yatırım yapmak için en iyi yer" olduğunu kaydetti. Trump, robotların çok büyük bir iş alanı olacağı düşüncesini dile getirerek, inşa edilen tüm yerleri çalıştıracak yeterli insan olmayacağı için robotlara ihtiyaç olacağını söyledi.

