İsrail, Paşa Sarayı'nı yıktı, binlerce tarihi eseri yağmaladı!
Gazze Şeridi'nde Memlükler döneminde inşa edilen ve İsrail'in bölgeyi hedef alan saldırılarına kadar ayakta kalan Paşa Sarayı'nın bugün neredeyse yüzde 70'i yıkıldı; içerisindeki tarihi eserler ise çalındı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne iki yılı aşan saldırıları süresince Paşa Sarayı'ndan yaklaşık 20 bin nadir arkeolojik eseri yağmaladı; ardından da sarayı yıktı.
Teknisyenler ve işçiler, çoğunluğu enkaza dönen saraydan geriye kalanları kurtarmak için molozlar arasında çalışıyor.
İlkel ekipman ve kısıtlı imkanlarla etrafa saçılmış tarihi eserlere ait parçaları arayan teknisyenler, Gazze'nin tarihi kimliğinden geriye kalanları korumaya çalışıyor.
