İsrail, Paşa Sarayını yıktı, binlerce tarihi eseri yağmaladı!

Gazze Şeridi'nde Memlükler döneminde inşa edilen ve İsrail'in bölgeyi hedef alan saldırılarına kadar ayakta kalan Paşa Sarayı'nın bugün neredeyse yüzde 70'i yıkıldı; içerisindeki tarihi eserler ise çalındı.