Dünya bir numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleştirilecek Davis Kupası finallerinde sakatlığı nedeniyle yarışamayacağını açıkladı.

Sezonu tek erkeklerde dünya bir numarası olarak kapatmayı garantileyen Carlos Alcaraz, hamstring'inde ödem nedeniyle 2025 Davis Kupası finallerinden çekildi.

Carlos Alcaraz

İspanyol tenisçi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ATP Finalleri'nde yaşadığı sakatlığı gerekçe göstererek müsabaka sezonunu sonlandırdığını duyurdu. Alcaraz, "Bologna'daki Davis Kupası finallerinde, İspanya takımında yer alamayacağımı açıklamaktan çok üzüntü duyuyorum. Sağ hamstringimde ödem var ve tıbbi tavsiyeye göre oynamamam gerekiyor. İspanya için oynamanın dünyadaki en büyük şey olduğunu her zaman söyledim ve kupa için savaşmaya yardımcı olabildiğim için çok heyecanlıydım. Eve sakat bir şekilde dönüyorum" ifadelerini kullandı.

2025 Davis Kupası finalleri, 18-23 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bologna kentinde gerçekleştirilecek.

GÖKHAN KARATAS

