Şam yönetimi askerî, siyasi yapılanmada radikal değişikliğe gidiyor. Üç bakanlık Halep'e, Humus ve Şam'da yer alan bazı stratejik kurumlar Hama-Rakka-Deyrizor bölgelerine nakledilecek.

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Suriye’de 8 Aralık 2024 devrimini fırsata çevirmek isteyen İsrail, güneyde ülkenin yaklaşık üçte birlik toprağını fiilen işgal etti. Golan’daki tampon hattı yıkarak Kuneytra-Şam-Dera aksında ilerleyen Siyonist rejim, Suriye topraklarına 1.232 kez saldırı düzenledi. Şam’da konuştuğumuz Suriyeli güvenlik kaynakları Şam-Humus-Kuneytra-Dera aksında kara ve hava saldırıları düzenleyen İsrail’in geniş çaplı (hava destekli) kara operasyonuna hazırlandığını söyledi.

Gazetemizin ulaştığı hükûmet yetkilisi, en az üç bakanlığın Halep’e ve Savunma Bakanlığının Hama’ya nakliyle ilgili çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu kapsamda Merkez Bankası, petrol, tarım, su, ekonomi gibi birçok stratejik öneme haiz kurumun da İdlib-Rakka-Deyrizor-Haseke bölgelerine nakledilmesi düşünülüyor.

İsrail tehdidine karşı hazırlık: Suriye'de 3 bakanlık Halep'e taşınıyor

ADIM ADIM İŞGAL

Gazetemize konuşan Suriyeli kaynak, Ürdün merkezli son hareketliliğin İsrail üzerinden okunması gerektiğini ve yaşananların ‘erken uyarı’ olarak yorumlandığını belirtti. Şam’a göre, Ürdün ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları ve sınıra yaptığı tahkimatın asıl amacı İsrail’in saldırıları ile Kuneytra-Dera hattından zorunlu göçe mecbur bırakılan en az 1 milyon bölge insanına karşı tedbir almak.

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Sofa 53 bu operasyonun kara zeminini teşkil ediyor. Ürdün sınırına uzanan Sofa 53 koridoru aynı zamanda Süveyda’daki Dürzilere İsrail’i yakınlaştıran kara koridoru niteliği taşımakta. Etnik temizlik niteliği de taşıyan yeni işgal dalgasıyla birlikte Golan-Süveyda arasında boşalan bölgelere Dürzi-Yahudi yeni yerleşimciler taşımak İsrail’in orta ve uzun vadeli planı.

İsrail tehdidine karşı hazırlık: Suriye'de 3 bakanlık Halep'e taşınıyor

Şara yönetimi İsrail’in işgal planına dair detaylara vakıf ancak hava savunma sistemi bulunmayan Şam, doğrudan çatışmadan uzak duruyor. Siyaset ve ordusunu yeniden yapılandıran Şara hükümeti, Dera, Kuneytra aksını askerî açıdan terk etmiş durumda. Şam’a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaşan İsrail’e karşı kaçınılmaz askerî mücadele durumunda bütün siyasi, askerî, ekonomik kurum ve kuruluşları korumak isteyen yeni yönetim, bu kurumları ülkenin iç kısımlarına dağıtarak tedbir almayı hedefliyor.

NETANYAHU, İRAN VE SURİYE ÜZERİNDEN İKTİDAR HESABI YAPIYOR

Suriye’nin güneyinde yaşanan gelişmeler aynı zamanda İsrail seçimleri ve devam eden hükûmet kurma faaliyetlerini de yakından ilgilendiriyor. Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi ve birlikte hareket ettiği blokun çoğunluğu elde etmesine rağmen hükûmet kuramaması Netanyahu’ya İran ve Suriye üzerinden iktidar hesapları yapma fırsatı sunuyor. Gazze kasabı Netanyahu mevcut tabloyu Suriye’nin güneyini işgal edip İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Lieberman’ı koalisyona katmak istiyor. Zira Lieberman da Suriye'nin güneyini işgal etmenin en ateşli savunucularından birisi.

İsrail tehdidine karşı hazırlık: Suriye'de 3 bakanlık Halep'e taşınıyor

STRATEJİ SİL BAŞTAN

Suriye yönetiminin sil baştan strateji kararında Türkiye faktörü de büyük rol oynuyor. Kritik önemdeki kurumların Hama-Halep-Haseke-Deyrizor-İdlib-Rakka aksına kaydırılmasında Türkiye sınırına yakın konumların tercih edilmesi öngörülmekte. Bu noktada siyasi-askerî-ekonomik idari ağırlığın iç bölgelere dağıtılmasında hava-kara mukavemeti açısından ciddi anlamda manevra alanı kazanmakla birlikte Türkiye’nin istihbarat, kara ve hava gücünden de yararlanma hedefleri bulunuyor.

İsrail’e karşı bir diğer hamle de Mekke İttifakı üyeliği. Ankara ve Şam arasında bu konuda görüşme trafiğinin olağanüstü arttığı öğrenildi.

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