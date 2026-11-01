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Uzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar

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Uzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar
Başlık ResmiUzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Dünyanın farklı noktalarında olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. 20 ülkede acil durum stoku çağrısı yapıldı. Fransa ve İtalya’da sokak olayları konuşulurken bu sefer Polonya karıştı. Prof. Dr. İsmail Ermağan “Dünya radikal bir kırılma yaşıyor. Bir el küresel sistemi karıştırıyor” dedi. Emekli Tuğgeneral Fahri Erenel’e göre II. Dünya Savaşı öncesine benzer şartlar hâkim.

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Yılmaz Bilgen
YILMAZ BİLGEN

Dünyanın farklı noktalarında olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Devam eden savaş ve iç çatışmalara yenileri eklenirken başta Avrupa Birliği üyeleri ve Japonya olmak üzere 20 ülkede acil durum stoku çağrısı yapıldı.

Avrupa’daki sokak olayları Polonya’da yaşanan darbe depremiyle birlikte İsrail-Suriye -Ürdün-Körfez ve Lübnan -Yemen cephesinde de olağan dışı gelişmelere şahit oluyoruz.

Yine aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Lübnan, Suriye, Irak ve Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ve Katar gibi birçok ülkeyi hedef alan Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) yaygın karıştırma girişimleri kaydedildi.

Gazetemize konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İsmail Ermağan “dünya radikal bir kırılma yaşıyor, bir el küresel sistemi mi karıştırıyor” yorumunda bulundu.

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Prof. Ermağan “İngiltere, Japonya, Polonya, Binance, Madrid ve Paris ekseninde yaşanan gelişmeleri tekil olaylar olarak değil; küresel sistemin yeniden şekillendirilme sancısı olarak okumak gerekiyor. Dünya sadece güç mücadelesi yaşamıyor; güvenlik, finans, teknoloji ve uluslararası kurumların aynı anda yeniden şekillendiği bir kırılma döneminden geçiyor” dedi.

Uzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar
Başlık ResmiUzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar

Bunun üç önemli göstergesi olduğunu kaydeden Prof Ermağan şöyle devam etti:

1. Güvenlik mimarisi değişiyor: İngiltere ile Polonya’nın 27 Ekim’de imzaladığı savunma iş birliği planı; insansız sistemler, hava savunması, siber güvenlik ve mühimmat üretimini kapsıyor. Bu, Avrupa’nın Rusya tehdidi karşısında savunma kapasitesini yeniden örgütlediğini gösteriyor.

2. Asya-Pasifik yeni jeopolitik merkeze dönüşüyor: Japonya ile İngiltere’nin ekonomik güvenlik iş birliği ve Japonya-Almanya yakınlaşması; kritik mineraller, yarı iletkenler, yapay zekâ ve tedarik zincirlerinin artık yalnızca ekonomik değil, stratejik meseleler olduğunu ortaya koyuyor.

3. Finansal sistemin güvenilirliği sorgulanıyor: Binance’de 30 Ekim’de gündeme gelen yaklaşık 6,3 milyar dolarlık güvenlik ihlali ve Paris’te toplanan FATF’nin kripto varlıklar üzerinden kara para aklama ve finansal suçlarla mücadeleyi gündemine alması, dijital finansın jeopolitik güvenliğin parçası hâline geldiğini gösteriyor” dedi.

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BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİLLER

Derin kapitalistlerin korku pompaladığını kaydeden Prof. Dr. İsmail Ermağan, “Birbirinden bağımsız görünen gelişmelerin ortak bir stratejik zemini var: Büyük güçler, geleceğin ekonomik ve askerî düzeninde bağımlılıklarını azaltmaya ve rakiplerinin hareket alanını daraltmaya çalışıyor. Burada üç ana aktör hâkim; ilk sırada ABD ve müttefikleri var.

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Bu grup, teknoloji, finans ve güvenlik ağlarını stratejik üstünlük aracına dönüştürüyor. Çin ve Rusya ise mevcut Batı merkezli düzenin sınırlarını zorluyor. Avrupa ve Asya’nın orta ölçekli güçleri de tek bir merkeze bağımlı kalmadan yeni güvenlik ve ekonomik ortaklıklar geliştiriyor. Bu çekişme ikliminde finansal saldırılar, siber güvenlik krizleri, savunma anlaşmaları ve kritik teknoloji rekabetleri de kaçınılmaz gerçekliğe dönüştü” diye konuştu.

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Bu tabloda Türkiye’nin pozisyonunu da değerlendiren Prof. Dr. Ermağan, “Yeni dönemde Türkiye sadece askerî güç değil; enerji güvenliği, dijital finans, yapay zekâ, savunma sanayii ve lojistik koridorlar üzerinde söz sahibi aktöre dönüşen yapısı ile öne çıkan bir güç. Millet ve ülke olarak paramızı, kültürümüzü savurmadan çok merkezli ve çok cepheli bir güç mücadelesine hazırlamalıyız. Eski düzen çözülüyor; yenisinin kuralları henüz yazılmadı” dedi.

"II. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNE BENZİYOR"

Güvenlik Uzmanı emekli general Doç. Dr. Fahri Erenel’e göre, 2. Dünya Savaşı öncesine benzer şartlar hâkim. Doç. Dr. Erenel “Polonya, gerilen fay hattının son örneği. Yine Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde, İngiltere’nin de desteğiyle Ukrayna’nın aşırı desteklenmesi ve artan savunma bütçeleri yüzünden eğitim ile sağlık alanlarında kesintilere gidilmesi toplumsal gerginlikleri tetikledi. Sırbistan’da gençler, 12 yıldır iktidarda olan yönetime karşı başlatılan lidersiz bir hareketle son verdi.

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Güvenlikçi politikalara karşı halkın ihtiyaçlarına odaklanan yaklaşımlar öne çıkarken, Netanyahu ve Trump gibi liderler tehdit algısı oluşturarak toplumu yönlendirmeye çalışıyor.

Netanyahu’nun anketlerdeki oy artışının temel sebebi, iç siyaset stratejisi olarak Mekke İttifakı’nın zamanlamasını kullanması ve Sünni yapılanmayı tamamen İsrail’in hedefi hâline getirmesidir. İsrail’de Arap partilerinin rekor milletvekili çıkarması ve nüfus artış hızlarındaki farklılıklar, Siyonist kesimlerde demografik tedirginliğe yol açmaktadır.

Uzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar
Başlık ResmiUzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar

Küresel çapta topyekûn bir savaş hazırlığı olmasa da siber güvenlik, elektronik harp ve sivil savunma alanlarında hazırlıklar belirgin şekilde arttı.

Estonya, Letonya, Litvanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Norveç, Tayvan ve Japonya gibi ülkeler vatandaşlarına evlerinde en az 72 saatlik acil durum ve gıda kiti bulundurmaları çağrısında bulundu.

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Bu sivil savunma hazırlıklarının temel amacı, muhtemel siber saldırılar veya altyapı kesintilerine karşı İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma kılavuzları güncellemektir. Orta Doğu ve Avrupa’da ordular doğrudan çatışmak yerine elektronik harbi etkin kullanmakta, GPS karıştırma ve yanıltma (spoofing) yöntemlerine başvurmaktadır.

Uzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar
Başlık ResmiUzmanlar, son zamanlardaki gelişmeleri gazetemize değerlendirdi: Küresel sistemde radikal kırılmalar

Büyük bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde olunmadığı düşünülmekle birlikte, devletler ateşli silahlardan ziyade dijital sistemlerin çökertileceği büyük siber saldırılar ve hibrit savaş yöntemlerine karşı hazırlık yapmaktadır. Küresel ölçekte her ülke, ABD ve Rusya’nın kendi aralarındaki anlaşmaları da dâhil olmak üzere, öncelikle kendi menfaatlerini koruma odaklı hareket etmektedir” görüşünü savundu.

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