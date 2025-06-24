İsrail'i füze korkusu sardı! Ateşkes bozuldu: 11. geceyi de böyle geçirdiler

İsrail-İran arasındaki gerilimin 12. gününde İran medyası ateşkesin başladığını duyururken, İsrail de bunu doğruladı. Ancak ateşkes 3 saat sürmedi, İran yeniden saldırı başlattı. Dün gece İran saldırısı altında olan İsrailliler geceyi sığınaklarda geçirdi. O anlar böyle görüntülendi...

İsrail’in İran topraklarına başlattığı saldırı, 12. günde ateşkesle sonuçlandı. İran, nükleer tesislerini hayalet uçaklarla vuran ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine Washington’a bilgi verdikten sonra füze fırlattı. Önceden uyardığı için İran’a teşekkür eden Trump “Şimdi barış zamanı” dedi.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARDA

İki ülke de ateşkesin başladığını bildirmişti. 3 saat geçmeden İran'dan İsrail'e füze gönderildi. İsrailliler savaşın başlamasından bu yana sığınaklarda...

BAŞKALARINI SIĞINAĞA SOKMADILAR

Öte yandan 11 günlük savaşta sığınaklarda da anlaşmazlıklar yaşandı. İsrail polisi, İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenlerin çaldığı sırada başkalarını sığınağa sokmayan 3 İsrailliyi gözaltına aldı.

3 İSRAİLLİ GÖZALTINDA

İbranice yayın yapan "Kanal 14" televizyonuna göre, başkent Tel Aviv'e bağlı Bat Yam'da son günlerde kent sakinlerinin sığınaklara girişinin engellendiği olaylara karışan 3 İsraillinin polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu olaylarda bir kent sakininin köpeğiyle sığınağa girdikten sonra saldırıya uğradığı ve zorla sığınaktan çıkarıldığı aktarıldı.

Bir başka olayda da bir kadının 80 yaşındaki anne ve babasıyla birlikte sığınağa girişinin engellendiği kaydedildi.

İsrail polisi, insanların sığınaklara girmesini engellemenin bir suç olduğunu kaydetti.

İsrail'deki sosyal medya kullanıcıları, sık sık sirenlerin çaldığı sırada sığınaklara girmeye çalışanların bazı insanlar tarafından nasıl engellendiğine dair görüntüleri paylaşıyor.