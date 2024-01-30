İsrail'in susuz bıraktığı Gazzeliler kirli su içmek zorunda

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sadece silahla gerçekleşmiyor. Su tesislerini ve altyapılarını yıkan İsrail, Gazze halkını kirli ve mikroplu suları içmeye zorluyor...

İsrail'in yaklaşık 4 aydır saldırılarını sürdürdüğü, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, içmeye uygun biraz su elde edebilmek için tankerlerin önünde ellerinde plastik kaplarla uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bazı Filistinliler uzun bekleyişin sonunda, sınırlı miktarda su taşıyan tankerdeki suyun tükenmesi nedeniyle elleri boş geri dönmek zorunda kalıyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de altyapıyı, su hatlarını ve deniz suyu arıtım tesislerini yerle bir etmesinin ardından, bölgenin tamamında temiz suya erişim krizi yaşanıyor.

Yıkımın boyutlarının son derece büyük, temel ihtiyaçların bulunmadığı ve insani yardımın ulaştırılmasının zor olduğu Gazze kenti ile kuzey bölgesinde ise su krizi çok daha fazla hissediliyor.

BULAŞIK YIKADIKLARI SUYU İÇİYORLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, yalnızca birkaç günde bir bulabildikleri suyu idareli kullanmak zorunda kalıyor.

Su tüketimini asgari miktara düşürmeye çalışan Gazzeliler, bulaşık yıkama ve şahsi temizlik için kullandıkları sudan feragat ediyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'te saldırılarını başlatmasının ardından 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'ne elektrik, su, yiyecek, yakıt ve ilaç tedariğini kesti.

Filistin Sular İdaresi verilerine göre, Ekim 2023'ün ortalarından bu yana Gazze'de elektrik ve yakıt eksikliği nedeniyle deniz suyu ve atık su arıtım tesisleri faaliyet göstermiyor.

DSÖ: KORKUNÇ BİR DURUM

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, Gazze Şeridi'nde su ve hijyen malzemelerinin eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayılması konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, konuya ilişkin, "Gazze'deki insanlar felaketi yaşıyor. Gazze'de insan açlıktan, yetersiz beslenmeden ve susuzluktan ölebilir ya da kurşunlardan, yaralanmadan ve çöken binalar nedeniyle ölebilir. Bu, korkunç bir durum." açıklamasında bulunmuştu.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, barınma merkezlerindeki aşırı kalabalık, su ve yiyecek eksikliği ile sağlık hizmetinin sağlanamaması nedeniyle yaklaşık 700 bin bulaşıcı hastalık, cilt hastalığı, soğuk algınlığı, ishal ve hepatit vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.