Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'de yaşayan Filistinlileri "Nazilere" benzetti

İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'de yaşayan Filistinlileri "Nazilere" benzetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli Bakan Smotrich, Gazze&#039;de yaşayan Filistinlileri &quot;Nazilere&quot; benzetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de katlettikleri masumlar hakkında skandal sözler sarf etti. Smotrich, Gazzelileri Nazilere benzeterek Filistinlilerin kenti yönetmesinin "terörizme" yol açacağını söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği ve 33 bini aşkın sivili öldürdüğü Gazze Şeridi'ne ilişkin akıl almaz açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE 2 MİLYON NAZİ VAR"

Smotrich, "Gazze'de her Yahudi'yi öldürmek isteyen 2 milyon Nazi" olduğunu iddia ederek, bölgede yerel özerkliğe izin verilmesinin "terörizme" yol açacağını öne sürdü.

"BURAYI ASKERİ OLARAK YÖNETMEK ZORUNDAYIZ"

İsrail'in Gazze'deki kontrolünün devam etmesi gerektiği çağrısında bulunan Smotrich, "Yönetimi devralacak ılımlı yerel güçler geliştirene kadar burayı operasyonel ve askeri olarak yönetmek zorundayız." şeklinde konuştu.

CAN KAYBI 33 BİN AŞTI

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 797'ye yükseldi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 797'ye, yaralı sayısının da 76 bin 465'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Türkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden! İlk sırada İranlılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'e saldıran İran'dan Batılı ülkelere Gazze üzerinden 'hesap verme' çağrısı - DünyaBatılı ülkelere Gazze üzerinden 'hesap verme' çağrısıBiden'dan Netanyahu'ya İran'a karşılık verirken dikkatli düşünülmesi uyarısı! - DünyaABD'den İsrail'e uyarıTüm dünyanın gözü İran-İsrail geriliminde! İsrail Savaş Kabinesi bugün yeniden toplanıyor - DünyaTüm dünyanın gözü İsrail'in İran kararındaAbdullah Ağar İran-İsrail gerilimini değerlendirdi: İslami örgütler neden sessiz? - Dünyaİslami örgütler neden sessiz?İranlı eski istihbaratçı fiyaskoyu anlattı: 300 İHA bir stratejik noktayı vuramadı - Dünya6 saatlik şovda sıfır etki! Resmen göz boyadılarAZERBAYCAN’IN YARISI BU ADAMINDI - DünyaAzerbaycan’ın yarısı bu adamındı
Sonraki Haber Yükleniyor...