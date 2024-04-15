İsrailli Bakan Smotrich, Gazze'de yaşayan Filistinlileri "Nazilere" benzetti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de katlettikleri masumlar hakkında skandal sözler sarf etti. Smotrich, Gazzelileri Nazilere benzeterek Filistinlilerin kenti yönetmesinin "terörizme" yol açacağını söyledi.

İsrail ordu radyosuna konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam ettiği ve 33 bini aşkın sivili öldürdüğü Gazze Şeridi'ne ilişkin akıl almaz açıklamalarda bulundu.

"GAZZE'DE 2 MİLYON NAZİ VAR"

Smotrich, "Gazze'de her Yahudi'yi öldürmek isteyen 2 milyon Nazi" olduğunu iddia ederek, bölgede yerel özerkliğe izin verilmesinin "terörizme" yol açacağını öne sürdü.

"BURAYI ASKERİ OLARAK YÖNETMEK ZORUNDAYIZ"

İsrail'in Gazze'deki kontrolünün devam etmesi gerektiği çağrısında bulunan Smotrich, "Yönetimi devralacak ılımlı yerel güçler geliştirene kadar burayı operasyonel ve askeri olarak yönetmek zorundayız." şeklinde konuştu.

CAN KAYBI 33 BİN AŞTI

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 797'ye yükseldi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 68 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 94 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 797'ye, yaralı sayısının da 76 bin 465'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.