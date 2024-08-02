İsrailli yerleşimci çeteler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi

İsrail ordusu Filistinli sivilleri öldürürken, yerleşimci çeteler ise evlerine el koyuyor. Filistinlilerin topraklarını gasbeden çeteler, evlerini ateşe verdi.

Filistin topraklarında sivillere karşı İsrail ordusu tarafından soykırım uygulanırken, yerleşimci çeteler de Batı Şeria'da saldırılarına devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERİN TOPRAKLARINI ZORLA ELLERİNDEN ALIYORLAR

Yerleşimci adı altında çeteleşen İsrailliler, İsrail ordusunun saldırılarının ardından sivillerin evlerini hedef alıyor. Birçok noktada Filistinlileri evlerinden kovarak topraklarına ve mülklerin el koyan İsraillier, bu kez evleri yaktı.

İsrailli çeteler, Nablus'un güneyindeki Beita kasabasındaki sanayi bölgesine saldırdı.

Filistinlileri evlerinden kovan İsrailliler, mülklerini de ateşe verdi.

AVUSTRALYA FİLİSTİN TOPRAKLARINI GASBEDEN 7 İSRAİLLİYE YAPTIRIM UYGULADI

Avustralya, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçı 7 İsrailli ile bir dini gruba, finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak.

ABC News'in haberine göre, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci olduğuna ilişkin danışma görüşü kararının ardından Canberra yönetimi, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçı İsraillilere ve bir gruba yönelik yaptırım kararları aldı.

Buna göre hükümet, Yinon Levi, Zvi Bar Yosef, Neria Ben Pazi, Elisha Yered, David Chai Chasdai, Einan Tanjil ve Meir Ettinger ile Filistinlilere yönelik şiddet eylemleriyle tanınan üyelerden oluşan "Hilltop Youth" isimli dini gruba finansal yaptırımlar ve seyahat yasağı uygulayacak.

Bu, Canberra yönetiminin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetme faaliyetleri nedeniyle İsraillilere yönelik ilk yaptırımları oldu.