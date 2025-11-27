Gine Bissau'da, Cumhurbaşkanlığı Askeri Daire Başkanı Denis N'Canha, ülkenin tam kontrolünün ele geçirildiğini açıkladı. N'Canha liderliğinde bir grup asker, Genel Kurmay Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren grup, ikinci bir emre kadar ülkenin tam kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Okunan bildiride, devam eden seçim sürecinin askıya alınması ve ülke sınırlarının kapatılmasına yönelik kararlar alındığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun görevden alındığı ve ülkedeki tüm kurumların kapatıldığı belirtildi.

İstihbarat Servisi tarafından, ülkeyi "istikrarsızlaştırmak" için siyasetçiler, "tanınmış bir uyuşturucu baronu" ve yabancı vatandaşların yer aldığı bir komplonun ve seçim sonuçlarını manipüle girişimlerinin ortaya çıkartıldığı vurgulandı. Ülke çapında yerel saat ile 21.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa merkezli Afrika'ya yönelik yayımlar yapan Jeune Afrique, Embalo ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Embalo'nun makamında tutuklandığı ve durumunun iyi olduğunu söylediği yönünde bir haber yayımladı. Daha sonra Fransız televizyon kanalı France 24'ün haberinde de telefonla ulaşılan Embalo'nun "Asker tarafından darbeyle devrildim. Fazla detay veremem yoksa telefonumu elimden alırlar. Şu anda Genel Kurmaydayım." dediği aktarıldı.

Diğer taraftan, Batı Afrika'da küçük bir kıyı ülkesi olan Gine-Bissau'da dün yapılan askeri darbe, ülkenin kırılgan siyasi yapısını, sık tekrarlanan askeri müdahalelerle şekillenen darbe geçmişini ve bu süreçlerde uyuşturucu kaçakçılığının etkisini yeniden gündeme getirdi. Kuzeyinde Senegal, güney ve doğusunda Gine'nin yer aldığı Gine Bissau, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor. Atlas Okyanusu açıklarında, ülkenin batısında, anaerkil toplum yapısıyla öne çıkan, 88 ada ve adacıktan oluşan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Bijagos Takımadaları bulunuyor. Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu ülkenin en büyük kenti ve başkenti Bissau, siyasi ve ekonomik faaliyetlerin merkezi kabul ediliyor. Yaklaşık 36 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip ülke, Portekiz'den bağımsızlığını 1974'te kazandı.

Bağımsızlık, Portekiz'deki Karanfil Devrimi'nden bir yıl önce, 24 Eylül 1973'te tek taraflı olarak ilan edildi, Portekiz tarafından ise 10 Eylül 1974'te resmen tanındı.

Bağımsızlık mücadelesi, Pan-Afrikanist lider Amilcar Cabral tarafından kurulan "Gine ve Cabo Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC)" öncülüğünde yürütülen silahlı mücadeleyle başladı.

6. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar Portekiz'in sömürgesi altında olan Gine Bissau, o dönem Portekiz Ginesi ismini taşıyordu.

Kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık 963 ABD doları olduğu Gine Bissau'da, Dünya Bankasının 2021 verilerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı günde 3 doların altında bir gelirle yaşıyor.

Gine-Bissau ekonomisi büyük ölçüde tarıma, özellikle de ülkenin başlıca ihracat kalemi olan kajuya dayanıyor.

İstikrarsızlık ve darbelerin ülkesi Gine Bissau: Ülkenin yakın tarihinde neler yaşandı?

SADECE TEK BİR LİDER DEVRİLMEDEN GÖREVİNİ BIRAKABİLDİ

Gine Bissau, bağımsızlığını kazandığı günden bu yana yaşadığı darbeler ve darbe girişimleri nedeniyle dünyanın en istikrarsız ülkelerinden biri kabul ediliyor.

Ülke, bugüne kadar, sonuncusu dün olmak üzere 5 askeri darbe (1980, 1999, 2003, 2012 ve 2025 yıllarında) yaşarken çok sayıda başarısız darbe girişimine, askeri ayaklanmalara ve suikastlere de tanıklık etti.

Bu siyasi çalkantılar yüzünden bugüne kadar seçilmiş sadece bir cumhurbaşkanı, darbeyle devrilmeden görevini halefine devredebildi.

Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıl olduğu ve en fazla 2 dönem seçilebildiği ülke, aralarında cunta liderlerinin de olduğu 15 farklı lider gördü.