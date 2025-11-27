Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, kulübün 1 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu belirtirken, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri durumunda yönetim kurulu olarak yaklaşık 400 milyon TL bağış yapacaklarını açıkladı. Ara transfer döneminde 3-4 oyuncuya imza attırmayı planladıklarını söyleyen Kaya, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve forma şansı bulamayan Emre Mor'un dışında Galatasaray'dan bir futbolcunun da gündemlerinde olduğunu duyurdu.

Mehmet Kaya, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı, 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmasını beklemediklerini, olağanüstü genel kurulun büyük ihtimal 6 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

"İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kaya, tedbir kararıyla ilgili, "Üyeliklerle ilgili bir tedbir değil, genel kurulun yapılmasına ilişkin bir tedbir. Ayın 13'ünde açılmış bir dava, 19'unda karar verilmiş. Biz de zaten ayın 13'ünde toplanıp hakim hanıma itirazda bulunmak suretiyle itirazımızı yaptık. İtiraz süreci devam ediyor. Karar ya bugün ya da yarın çıkar. 'Yazdım kararı, imza sürecinde' diye kendisinin de ifadesi var. Herhalde karar yarın elimizde olur" şeklinde konuştu.

"Yeni üyelerin genel kurula katılmasında bir sorun olmayacak mı?" sorusuna Kaya, "Bir sıkıntı olmayacak. Ayın 19'undan sonra üye yapamazsınız kararı var. Tedbir ona yönelik. 13'ünde üye yapamazsınız diye bir karar değil. İtirazımızın cevabı gelince daha net orada görülür zaten" cevabını verdi.

Gençlerbirliği, 13 hafta sonunda 11 puanla 15'inci sırada yer alıyor

"SOL KANADA ÇOK YATIRIM YAPILMIŞ"

Yeni döneme ilişkin projelerinden bahseden Mehmet Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendilerine Etimesgut ve İncek'te iki arsa tahsis ettiğini dile getirdi.

Ara transfer döneminde 3-4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyleyen Kaya, "Hepimizin bildiği, bir forvete ihtiyacımız var. Hocamız da 'Bizim takım biraz sola yatık' diyor. Sola çok yatırım yapılmış. Diğer mevkiler sağ kanat ve orta saha" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN DEMİREL'E GÜVENİM TAM"

Sezonun ilk devresini 17-18 puanla tamamlamayı düşündüklerini dile getiren Kaya, yeni teknik direktörleri Volkan Demirel'le ilgili, "Volkan hocaya öncelikle güvenim tam. Futbolculara iyi de bir ağabey oldu. Futbolcular da bunu benimsedi. Diyalogları, ilişkileri çok iyi gidiyor. Teknik ekibi de iyi. Volkan hoca takımı arkada oynatmıyor, ileriye dönük oynatıyor. Herhalde yarınki maçta biraz daha hücuma yönelik oynayacağız gibi. Tabii kendisi bilir ama bu benim yorumum olsun. Volkan savaşçı bir ruha sahip. Futbolcuları da ona göre oynatıyor" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel

"GALATASARAY YENİLGİSİNİN PRİMLERİ HESAPLARA YATTI"

Maaş ödemesinde sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle bazı futbolcuların antrenmana çıkmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Başkan Kaya, "Futbolcuların maaşla ilgili antrenmana çıkmamaları yok. Onların kendi ufak tefek sakatlıkları var. Fiziksel yorgunluktan ya da fiziksel problemlerden dolayı çıkmıyorlar. Hepsine sorabilirsiniz. Kaybeden takıma prim ödeyen başkanları var. Kendilerinin ifadelerini özetle söyleyeyim, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını belirtiyorlar. Bundan çok memnunlar. Ben kendileriyle de dün itibarıyla paylaştım. Önümüzde bir seçim var. '10 gün süreyle bu maaş konusunu biraz bekleyeceksiniz' dedim. Türkiye'de 1-2 ay gecikme her kulüpte yaşanıyor. Bizde herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmana çıkmama gibi bir olay da yaşanmıyor. Bugün Galatasaray yenilgisinin primleri de hesaplarına yattı, aldılar. Kocaeli'deki primi de zamanı gelince hepinizle paylaşırız" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği son maçında Galatasaray'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu

"1 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE BORÇ VAR"

Kırmızı-siyahlı kulübün mali tablosuyla ilgili soru üzerine Mehmet Kaya, "Kulübün 1 milyar TL'nin üzerinde bir borcu var. Tabii bu hemen yarın ödenecek bir borç değil, vadeleri olan bir borç. Ama şu anda bir seçime gidiyoruz. Seçim öncesinde yeni ve eski arkadaşlarımızla, devam edeceğimiz eski arkadaşlarımızla bir yemek organize edip toplantı yaptık. Toplantıda da yaklaşık 400 milyon TL'ye yakın bir bedeli yeni ve eski arkadaşlarımızın katkılarıyla almış bulunuyoruz. Yani bunu sözle yapmadık, hepsinin taahhüdünü alarak yaptık. Söz değil, onun tekrar altını çizeyim. Çünkü geçmişte bunlar hep yaşanmış. Sözler verilmiş, ondan sonra hiçbiri yerine gelmemiş. Bunu yaşadım, ben de şahit oldum bazı sohbetlerde. Ben öyle yönetmedim bu işi. Bütün arkadaşlardan bir talebim oldu. Onlar da hepsi sağ olsun, yerine getirdiler. Eğer 6 Aralık'taki seçimde biz tekrar başkan olarak gelirsek o dediğimiz rakamlar bağış, bunu net söyleyeyim. Bazı arkadaşlar borç diye adlandırıyor. Bu söylediğimiz bütün rakam, 400 milyon TL'ye yakın bir rakam, hepsinden şahsi ya da şirketlerinden bağış olarak kulübe girecektir. Hatta bugün bile birtakım arkadaşların katkısı olmuştur kulübe" cevabını verdi.

Mehmet Kaya'dan '400 milyon TL'lik bağış sözü

"500 MİLYON TL GETİREN OLURSA ADAYLIKTAN ÇEKİLİRİM"

Bir basın mensubunun "500 milyon TL getiren bir başkan adayı olursa ne yaparsınız?" sorusu üzerine Kaya, "500 milyon TL getireceğini taahhüt etsin, ben adaylığı çekerim. Ama evrakları görelim. Çünkü bizde gösterebilecek evrak var" sözlerini sarf etti.

Mehmet Kaya, bahis soruşturmasına ilişkin ise "Herkes kendinden mesul bu konuda. Bizde bahis oynayan çıkmadığı gibi herhalde bundan sonra da çıkmaz" şeklinde görüş belirtti.

Basın toplantısına basın sözcüsü Aykut Çakmaklı ve teknik direktör Volkan Demirel de katıldı.

CENKT TOSUN VE EMRE MOR TRANSFERİ

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, Fenerbahçe oyuncuları Cenk Tosun ve Emre Mor'un transferinde aşama kaydettiklerini, ayrıca Galatasaray'dan bir futbolcunun da gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Cenk Tosun

GÖKHAN KARATAŞ

