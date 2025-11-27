NOW TV'nin popüler dizisi Halef'in 10. bölümü yayın sonrası izleneceği yerler merak ediliyor. İzleyiciler tam bölümün YouTube'da yer almama nedenini araştırırken Halef nereden izlenir araştırılıyor.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Halef dizisi, her hafta izleyicileri ekran başına topluyor. Dizinin 10. bölümü 27 Kasım 2025 Perşembe günü ekrana gelirken dizinin yayından sonra tam bölümünün izleneceği yerler merak ediliyor.

HALEF DİZİSİ 10. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Halef dizisinin 10. bölümü, NOW TV'de yayınlanmasının ardından 5 gün boyunca yalnızca Disney+ platformunda izlenebilecek. Dizi, platform aboneliğiyle mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişime açık.

Halef dizisinin 10. bölümü, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı NOW TV’de yayınlanmasının ardından YouTube’a yüklenmeyecek. Bu durumun nedeni, yapımcı ekibin aldığı yeni yayın stratejisi. Dizi yeni bölümün yayınlanmasının ardından 5 gün boyunca Disney+ platformunda erişilebilir durumda olacak.

Halef dizisinin yeni bölümlerinin YouTube’a yüklenmemesinin arkasında izlenme stratejisi yatıyor. Yapım ekibi, diziyi yayınlandığı haftalarda dijital platform aboneliği üzerinden izlemeye yönlendirmeyi hedefliyor.

HALEF DİZİSİ 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serhat, Yıldız'ın mektubunu okumasının ardından onun kendisi için göze aldığı fedakarlık karşısında sarsılır. Yıldız'ın sırf onun hapse girmemesi için kendini feda etmesine razı olmaz.

Kordağlılar ise yaşananlara tepki gösterir. Böylece ortak hedefleri Yıldız ve Dalyan olan ezeli düşmanlar Serhat ve Aşır, ilk kez sırt sırta vermek zorunda kalır. Dalyan ise Akif'e yönelir. Bu esnada Melek Serhat'a destek olur ve Yıldız'ın bulunmasına yardım eder. Dengeler alt üst olmuşken iki aile geri dönüşü olmayan sürece girer.

İREM ÖZCAN

