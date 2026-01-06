Denizcilik Genel Müdürlüğü, 'HAPPY ARAS' isimli bir Türk gemisinin Karadeniz'de sürüklendikten sonra Kerç Boğazı güneyinde karaya oturup su aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada gemideki 3'ü Türk 11 mürettebatın gemiden ayrıldığı bildirildi. Mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberi... Karadeniz'in kuzeyinde, Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı'nda 'HAPPY ARAS' isimli bir Türk gemisi karaya oturdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk sahipli Vanuatu bayraklı geminin, Karadeniz'de sürüklendikten sonra Kerç Boğazı güneyinde karaya oturarak su aldığı bildirildi.

Gemiden ayrılan mürettebat

MÜRETTEBAT KURTARILDI

Yapılan açıklamada, "Türk sahipli 'HAPPY ARAS' gemisindeki 3'ü Türk 11 mürettebatın tamamı AAKKM koordinesinde emniyetle gemiden ayrılmıştır. Mürettebatın sağlık durumu iyidir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

KERÇ BOĞAZI NEREDE?

Kerç Boğazı, Karadeniz ile Azak Denizi’ni birbirine bağlayan stratejik bir su yoludur. Boğaz, Rusya’nın Taman Yarımadası ile Kırım Yarımadası arasında yer alır ve en dar noktasında yaklaşık 4,5 kilometre genişliğe sahiptir.

Kerç Boğazı(Kırmızı halka içinde)

Tarih boyunca ticaret ve askeri geçişler açısından önem taşıyan Kerç Boğazı, günümüzde de bölgesel ve uluslararası gelişmeler nedeniyle sık sık gündeme gelmektedir. Boğaz üzerinde yer alan Kerç Köprüsü, Rusya ile Kırım arasında kara ve demir yolu bağlantısı sağlamaktadır. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgede zaman zaman yük gemileri hedef alınabilmektedir.

