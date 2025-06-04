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Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'de düzenlenen Ejderha Kayığı Festivali milyarlarca dolarlık seyahat hareketliliğini tetikledi. Festivalin kutlandığı 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde ülke içinde 653,7 milyon seyahat yapıldığı bildirildi. İşte ülkenin en önemli kültür ve turizm faaliyetlerinden sayılan kayık festivalinden detaylar...

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yıl 3 günlük tatilde yapılan iç seyahatlerin sayısı geçen yılın festival dönemine kıyasla yüzde 2,5 artış kaydettiği belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, bu dönemde kara yoluyla 597,32 milyon, demir yoluyla 48,03 milyon, deniz ve nehir yollarıyla 2,73 milyon ve hava yoluyla 5,63 milyon yolcu seyahat etti.

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 1. Resim

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı da festival döneminde iç turizm harcamalarının geçen yıla göre yüzde 5,9 artarak 42,73 milyar yuana (yaklaşık 5,95 milyar dolar) ulaştığını kaydetti.

 

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 2. Resim

EJDERHA KAYIĞI FESTİVALİ

"Duanvu" adıyla bilinen Ejderha Kayığı Festivali, Çin'in geleneksel ay takvimine göre yıl ortasına denk gelen, 5. ayın 5. gününde kutlanıyor.

Festival, nehirlerde yapılan geleneksel takım kayığı yarışları ile bugüne özel hazırlanan bambu veya kamış yapraklarına sarılan, içinde yapışkan pirinç, kırmızı fasulye ve hurma olan huni biçimli tatlılarıyla tanınıyor.

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 3. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 4. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 5. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 6. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 7. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 8. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 9. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 10. Resim

Kayık festivaliyle milyarlarca dolar kazandılar! Milyonlarca kişi bu anları görmek için seyahat etti - 11. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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