Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kenya'da 17 öğrenci yangında öldü, ulusal yas ilan edildi

Kenya'da 17 öğrenci yangında öldü, ulusal yas ilan edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kenya&#039;da 17 öğrenci yangında öldü, ulusal yas ilan edildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kenya'da bir okulda çıkan yangında 17 öğrenci hayatını kaybetti. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 150 kilometre kuzeyindeki Nyeri bölgesinde dün, 824 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okulda öğrenciler uykudayken yangın çıktı. Yangında 17 öğrenci hayatını kaybetti, 14 öğrenci de ağır şekilde yaralandı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 9 Eylül Pazartesi gününden başlamak üzere ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

"AKIL ALMAZ BİR TRAJEDİ"

Ruto, "Böyle hassas dönemde çocukların bu şekilde kaybedilmesi akıl almaz bir trajedidir" ifadesini kullandı ve çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını söyleyen Ruto, "Başkanınız olarak bu trajedinin nasıl meydana geldiği ve neden zamanında cevap verilmediği gibi zor soruların eksiksiz ve açık şekilde cevaplanacağına söz veriyorum. Tüm ilgili kişiler ve kurumlar hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Kenya'da 2017'de de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
10 kişi 1 puan... Fena değil! Milliler deplasmanda Galler ile berabere kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan 3. Dünya Savaşı sözleri! F-35'i işaret etti - DünyaTrump'tan 3. Dünya Savaşı sözleri!ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var - DünyaABD'de uçak düştü!Kırgızistan seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı Caparov, yerel meclisleri feshetti - DünyaO ülke seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı meclisleri feshettiPutin ile Zelenskiy görüşecek mi? Orban'dan kritik açıklama - DünyaPutin ile Zelenskiy görüşecek mi?Dünya Türk aktivist Ayşenur'un ölümünde rahatsız! BM ve ABD İsrail'den kapsamlı soruşturma talep etti - DünyaBM ve ABD İsrail'den soruşturma talep ettiİsrail, Türk vatandaşı Ayşenur'u katletti! Türkiye'den Netanyahu Hükümetine sert kınama - DünyaTürkiye'den Netanyahu Hükümetine sert kınama
Sonraki Haber Yükleniyor...