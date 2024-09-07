Kenya'da 17 öğrenci yangında öldü, ulusal yas ilan edildi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 9 Eylül Pazartesi gününden başlamak üzere ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

"AKIL ALMAZ BİR TRAJEDİ"

Ruto, "Böyle hassas dönemde çocukların bu şekilde kaybedilmesi akıl almaz bir trajedidir" ifadesini kullandı ve çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını söyleyen Ruto, "Başkanınız olarak bu trajedinin nasıl meydana geldiği ve neden zamanında cevap verilmediği gibi zor soruların eksiksiz ve açık şekilde cevaplanacağına söz veriyorum. Tüm ilgili kişiler ve kurumlar hesap verecek" ifadelerini kullandı.

Kenya'da 2017'de de bir okulda çıkan yangında 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.