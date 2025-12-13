Kim Jong-un bu kez alışılmış görüntüsünün dışına çıktı. Kursk cephesinden dönen askerler için Pyongyang’da düzenlenen törende sergilediği tavır ve verdiği mesajlar, salondakiler kadar uluslararası kamuoyunu da şaşırttı. Kim Jong-un, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş kapsamında Kursk cephesine gönderilen 528. İstihkam Alayı askerlerini başkent Pyongyang’da düzenlenen törenle karşıladı. Ağustos ayında göreve gönderilen birliklerin dönüşü, geniş katılımlı bir programla gerçekleşti.



"MAYINLAR TEMİZLENDİ" 528. İstihkam Alayı’nın Kursk bölgesinde yürüttüğü mayın temizleme faaliyetlerine özel vurgu yapan Kim, kısa sürede geniş bir alanın güvenli hale getirildiğini dile getirdi. Konuşmasında doğrudan Ukrayna adını anmayan Kim Jong-un, Batı’yı hedef aldı. Kim, "Batı’nın en son askeri teknolojilerle donatılmış silahlı suçluları bile derin manevi güce sahip bu orduyla boy ölçüşemez" sözleriyle mesaj verdi.

HAYATINI KAYBEDEN ASKERLERE DEVLET NİŞANI Törende 528. İstihkam Alayı’na cephede gösterilen cesaret nedeniyle Özgürlük ve Bağımsızlık Nişanı verildi. Görev sırasında hayatını kaybeden 9 asker ise Kuzey Kore Kahramanı unvanına layık görüldü. Bu askerlere ayrıca 1’inci Sınıf Ulusal Bayrak Nişanı ve 1’inci Sınıf Asker Şeref Nişanı takdim edildi. KCNA tarafından paylaşılan görüntülerde Kim Jong-un’un yaralı askerlerle ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle yakından ilgilendiği görüldü.

RUSYA’YA GÖNDERİLEN ASKER SAYISI GÜNDEMDE Kuzey Kore, Rusya ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna’ya karşı savaşta görev almak üzere yaklaşık 15 bin asker gönderdi. Bu birliklerin yaklaşık bininin mayın temizleme faaliyetlerinde görev yapan istihkam birliklerinden oluştuğu açıklandı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi ise Rusya-Ukrayna Savaşı’na katılan Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.



Haberle İlgili Daha Fazlası