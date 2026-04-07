Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Bukele'yi hedef aldı! Hapishaneleri "toplama kampına" benzetti
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yaptığı açıklamada isim vermeden El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi hedef aldı. Petro, "toplama kampına" benzettiği El Salvador'daki hapishanelerde masum insanların öldüğünü öne sürdü.
BUKELE'Yİ HEDEF ALDI
İsim vermeden El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi hedef alan Petro, şu ifadeleri kullandı:
"Masum insanların hapsedilmesi insanlığa karşı bir suçtur. Bu, sivil nüfus için toplama kamplarıdır. Dövmesi var diye ya da genç olduğu için tutuklanan insanlar var. Bu şekilde cinayet oranları düşmez, çünkü masum binlerce genç ve onların aileleri yaşarken öldürülüyor."
Ulusal basına göre, İnsani Yasal Yardım (Socorro Juridico Humanitario) adlı STK, Mart 2022'den bu yana olağanüstü hal kapsamında gözaltına alındıktan sonra El Salvador hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 512 olduğunu açıkladı.