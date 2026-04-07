Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi hedef aldı.

Petro, yaptığı paylaşımda El Salvador hapishanelerinde binlerce gencin suçsuz yere hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsim vermeden El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'yi hedef alan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Masum insanların hapsedilmesi insanlığa karşı bir suçtur. Bu, sivil nüfus için toplama kamplarıdır. Dövmesi var diye ya da genç olduğu için tutuklanan insanlar var. Bu şekilde cinayet oranları düşmez, çünkü masum binlerce genç ve onların aileleri yaşarken öldürülüyor."