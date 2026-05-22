İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in aktivistlere yönelik kötü muamele görüntülerini paylaşması uluslararası tepki çekti. “Nazi gibi davranıyor” suçlamasıyla birlikte, skandal görüntüler sonrası yaptırım ve seyahat yasağı çağrıları arttı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmasına dünyadan tepkiler artıyor.

ABD’li Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, Ben-Gvir’in tutuklulara yönelik tutumunun “iğrenç ve insanlık dışı” olduğunu belirterek “Gazze’nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz” ifadesini kullandı.

Van Hollen ayrıca, Ben-Gvir’in kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen aktivistlere bu şekilde davrandığına dikkat çekerek “kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını” vurguladı.

Küstah Ben-Gvir’e Nazi benzetmesi! İsrailli bakana dünyadan tepki yağıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ben-Gvir’i “Nazi gibi davranmakla” suçlarken, İngiltere ve Polonya, aktivistlere yönelik kötü muamele sonrası İsrail maslahatgüzarlarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise, Ben-Gvir’in AB ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı da “BenGvir’in görüntüleri rahatsız edici ve kabul edilemez” dedi.

