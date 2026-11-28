Mercedes'ten 30 bini aşkın çalışanına özel teklif! İşten ayrılana 422 bin avroya varan ödeme yapılacak
Çin pazarındaki daralma ve artan maliyetler nedeniyle kemer sıkma politikasına giden Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Almanya'daki 30 binden fazla idari ve destek personeli için dev bir gönüllü ayrılık paketi başlattı.
1 Aralık'ta devreye girecek program kapsamında erken karar veren çalışanlara 422 bin avroya ulaşan rekor kıdem tazminatları ödenecek.
30 BİNİ AŞKIN ÇALIŞANI KAPSIYOR
1 Aralık'ta devreye girecek program kapsamında erken karar veren çalışanlara 422 bin avroya varan kıdem tazminatı ödenecek.
30 Eylül 2027'ye kadar devam edecek program, şirkette üç yıldan fazla kıdemi bulunan büro çalışanlarını, ustabaşlarını, ekip liderlerini, departman müdürlerini ve ilk kez bölge müdürlerini kapsayacak. Üretim hattında görev yapan işçiler ise kapsam dışında tutulacak.
Tamamen gönüllülük esasına dayanan programda çalışanlar işten ayrılmaya zorlanmayacak. Mercedes-Benz, bünyesinde tutmak istediği uzman personelin başvurularını reddetme hakkına da sahip olacak.
İŞTEN AYRILANA NE KADAR TAZMİNAT VERİLECEK?
Şirket, Mart 2027 sonuna kadar işten ayrılmayı kabul eden çalışanlarına "Turbo" adı verilen ek ikramiye sunacak.
Alman basınında yer alan hesaplamalara göre 52 yaşındaki bir mühendis, maaşına ve ücret kademesine bağlı olarak ek ikramiyeyle birlikte 339 bin ila 422 bin avro arasında tazminat alabilecek.
Aynı yaştaki bir büro çalışanına ise 214 bin ila 253 bin avro arasında ödeme yapılabilecek.
Şirkette 13 yılını dolduran 39 yaşına kadar olan mühendisler için ödeme 226 bin avroya, büro çalışanları için ise 144 bin avroya kadar çıkabilecek.
BEŞ AYLIK ÜCRETLİ İZİN DE VERİLECEK
İşten ayrılma anlaşmaları kapsamında çalışanlara beş aylık ücretli izin hakkı da tanınacak. Bu süre boyunca çalışmaya devam eden personele ise aylık maaşının 1,5 katı ödenecek.
57 yaş ve üzerindeki çalışanlara maaşları ve normal emeklilik yaşına kalan süreye bağlı olarak erken emeklilik teklif edilecek.
Alman gazetesi Handelsblatt'ın hesaplamalarına göre 57 yaşındaki bir mühendis, "Turbo" ikramiyesinden yararlanması halinde 395 bin avroya kadar ödeme alabilecek.