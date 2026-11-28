İŞTEN AYRILANA NE KADAR TAZMİNAT VERİLECEK?

Şirket, Mart 2027 sonuna kadar işten ayrılmayı kabul eden çalışanlarına "Turbo" adı verilen ek ikramiye sunacak.

Alman basınında yer alan hesaplamalara göre 52 yaşındaki bir mühendis, maaşına ve ücret kademesine bağlı olarak ek ikramiyeyle birlikte 339 bin ila 422 bin avro arasında tazminat alabilecek.

Aynı yaştaki bir büro çalışanına ise 214 bin ila 253 bin avro arasında ödeme yapılabilecek.

Şirkette 13 yılını dolduran 39 yaşına kadar olan mühendisler için ödeme 226 bin avroya, büro çalışanları için ise 144 bin avroya kadar çıkabilecek.