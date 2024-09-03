Önce ortaokul ve lise, şimdi ise ilkokul! Hollanda cep telefonu kullanımını yasakladı

Hollanda, ortaokul ve liselerden sonra ilkokullarda da cep telefonu kullanımını yasakladı. Özellikle 'sosyal medya bağımlılığı'ndan korkan veliler bu durumdan memnunken, Hollanda Eğitim Bakanlığı da cep telefonlarının dikkat dağıttığını ve öğrencilerin performansını etkilediğini belirtiyor.

Cep telefonu bağımlılığı günümüzün en büyük problemlerinden birisi haline geldi. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte 'Z kuşağı' olarak tabir edilen genç kesimin hayatın doğal akışını bir kenara bırakıp 'sanal' hayata yönelmesi, birçok ülkede yasakları peş peşe getirdi.

İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerin ardından Hollanda'dan da yeni bir hamle geldi. Ortaokul ve liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan ülke, bu kez de aynı yasağı ilkokullar için getirdi. Söz konusu uygulama yeni öğretim yılı itibarıyla başlayacak.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, cep telefonlarının öğrencilerinin dikkatini dağıttığını, konsantrasyon kabiliyetini azalttığını ve bu nedenle öğrenme performansını olumsuz etkilediğini belirtti.

İSTİSNAİ DURUMLAR VAR

DW Türkçe'nin haberine göre Hollanda'daki uygulama, öğrencilerin sadece istisnai durumlarda sınıfta cep telefonu kullanmasına imkan tanıyor.

Örneğin öğrenciler medya becerilerini geliştirmeye yönelik derslerde telefon kullanabiliyor. Sağlık sebepleri ya da herhangi bir fiziksel engel nedeniyle cep telefonu kullanmaları gereken öğrenciler de bu yasaktan muaf tutuluyor.

Cep telefonu yasağının pratikte nasıl uygulanacağına dair kararlarda sorumluluk okullara bırakılıyor.

UZUN ZAMANDIR TARTIŞILIYORDU

Hollanda'da okullardaki cep telefonu yasağı uzun zamandır tartışma konusuydu. Daha önce eğitim bakanları ülke genelinde bir düzenlemeye gidilmesine karşı çıkıyordu ve birçok okul müdürü de yerel uygulamalardan yanaydı.

Çok sayıda ebeveyn ise ilkokul çağındaki çocukların hiçbir şekilde akıllı telefon kullanmaması gerektiğini savunuyordu.

TÜRKİYE'DE DE YASAKLANDI

Türkiye'de de 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla sınıflarda cep telefonu kullanımı yasaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi uyarınca öğrenciler derse girmeden önce cep telefonlarını teslim ediyor. Sınıfta cep telefonu kullanımı, İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinde de yasak. Sınıfta cep telefonu yasağı bir süredir Almanya'da da ele alınıyor ancak henüz bu yönde verilmiş bir karar bulunmuyor.