Orban'ın Rusya ziyareti Avrupa'yı karıştırdı! AB kritik toplantıyı Brüksel'e aldı

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki artan gerilim dünya ülkelerinde büyük endişeye yol açtı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "barış misyonu" kapsamında Rusya'yı ziyaret etmesi ve ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi Avrupa Birliği'nde tepkiye yol açtı. AB, Orban'ın ziyaretinin ardından dışişleri ve savunma bakanları toplantısını Brüksel'e aldı.

Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı ülkeler saflarını netleştiriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma riski her geçen gün büyürken, Macaristan'ın Rusya ile görüşmesi dünyada sıcak gelişmelere sahne oldu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın "barış misyonu" adıyla Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret Avrupa Birliği'nde (AB) tepkiye yol açtı.

TOPLANTI BRÜKSEL'E ALINDI

AB, Orban'ın ziyaretine tepki olarak 28-30 Ağustos'ta Macaristan'da yapılması planlanan gayriresmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısını Brüksel'e aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptığı açıklamada, Macaristan'ın eylemlerinin sonuçları olması gerektiğini belirterek, "Sembolik bile olsa bir işaret göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

25 ÜYE DESTEK VERDİ

Borrell toplantıların Macaristan'dan Brüksel'e alınması kararına 26 üye ülkeden 25'inin destek verdiğini söyleyerek, "Bir sonraki dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının Brüksel'de yapılmasını istemenin uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.

27 üyeli AB'de 26 ülkeden yalnızca Slovakya, Macaristan'ı destekledi. Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek toplantılara 1 Temmuz'da "AB dönem başkanlığını" devralan Macaristan'ın ev sahipliği yapması gerekiyordu.

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ORBAN'IN BARIŞ MİSYONU

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir barış misyonu başlattı.

2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı.