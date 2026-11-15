Eşini aldattığını kabul ederek özür dileyen ve peş peşe ilişki iddialarıyla gündeme gelen Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang için Elon Musk harekete geçti. Musk, 33 yıllık patronun yeniden görevine dönmesini isteyen kampanyaya destek verdi.

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Teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden Jensen Huang'ın Nvidia'daki 33 yıllık kariyeri, özel hayatına ilişkin ortaya çıkan iddiaların ardından sona erdi.

Huang'ın ilişki yaşadığı Çinli iş insanı Alice Huang'ın ayrıca Çin istihbaratı adına çalıştığı yönünde iddialar da gündeme gelmişti. ABD istihbaratının mercek altına aldığı iddialar, Nvidia yönetiminin bağımsız soruşturma başlatmasına kadar uzandı.

Huang, 8 Kasım'da şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek ailesinden özür diledi. Ancak tartışmalar bununla sınırlı kalmadı.

Nvidia'nın sağlık alanından sorumlu üst düzey yöneticisi Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığı iddiası ortaya çıktı. Reuters'ın haberinde ise Huang'ın şirketten başka bir çalışanla daha yakın ilişki yaşadığı öne sürüldü. Huang'ın istifasına birden fazla ilişki iddiasının yol açtığı iddia edildi.

Özel hayatındaki iddialarla sarsılmıştı! Şimdi 130 bin kişi onun için harekete geçti: Aralarında Elon Musk da var

33 YILLIK NVİDİA DÖNEMİ SONA ERDİ

Hakkındaki iddiaların büyümesi üzerine Nvidia yönetimi, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olup olmadığına ilişkin bağımsız soruşturma başlattı. Huang, 12 Kasım'da CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldı. Şirketin finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak görevlendirildi.

Özel hayatındaki iddialarla sarsılmıştı! Şimdi 130 bin kişi onun için harekete geçti: Aralarında Elon Musk da var

Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddiası ise henüz kesinleşmiş değil. Çin yönetimi suçlamaları reddederken, Nvidia da şirket sırlarının veya ulusal güvenliği ilgilendiren bilgilerin ele geçirildiğine dair bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

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MUSK'TAN ESKİ CEO'YA DESTEK

Nvidia'daki ayrılığın ardından Huang için bu kez geri dönüş kampanyası başlatıldı. "Jensen'la Dayanışma" adıyla hazırlanan internet sitesinde yayımlanan açık mektupta, Huang'ın görevden ayrılma sürecinin adil ve şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiği savunuldu.

Özel hayatındaki iddialarla sarsılmıştı! Şimdi 130 bin kişi onun için harekete geçti: Aralarında Elon Musk da var

Mektupta, bağımsız soruşturma tamamlanana kadar Huang'ın görevine iade edilmesi, kendisine iddialara cevap verme fırsatı tanınması ve sürecin kamuoyu önünde yürütülmesi istendi. Yalnızca şüphelerin veya bir kişiyle bağlantının, 33 yıldır şirketi yöneten bir ismin görevini sona erdirmek için yeterli gerekçe olamayacağı ifade edildi.

Özel hayatındaki iddialarla sarsılmıştı! Şimdi 130 bin kişi onun için harekete geçti: Aralarında Elon Musk da var

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk da kampanyaya destek veren isimler arasında yer aldı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda Huang'ın yeniden göreve getirilmesini istediğini belirtti. Kampanyada 130 bini aşkın imzaya ulaşıldığı bildirildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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