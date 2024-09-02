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'Pasifik Ateş Çemberi'nde 6.4 büyüklüğünde deprem oldu! İlk veriler açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Papua Yeni Gine'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu. Bougainville Adası'nda gerçekleşen sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İşte ilk veriler ve bölgede son durum...

Papua Yeni Gine'nin Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Panguna kentinin yaklaşık 57 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yaklaşık 41 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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